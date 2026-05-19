Азербайджан и Грузия возобновляют железнодорожное сообщение спустя 6 лет

Ежедневное пассажирское железнодорожное сообщение между Баку и Тбилиси будет восстановлено с 26 мая после шестилетнего перерыва, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе со ссылкой на Первый общественный вещатель Грузии.

Соответствующее решение было закреплено в протоколе двустороннего координационного совета, подписанном министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариамом Квривишвили и министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

Согласно документу, новый железнодорожный участок проекта Баку-Тбилиси-Карс вводится в полную эксплуатацию после завершения модернизационных работ. Протокол также официально закрепил передачу соответствующей инфраструктуры совместному предприятию «BTKI Railways», которое будет отвечать за управление железнодорожной линией.

Решение о возобновлении железнодорожного сообщения было принято в рамках официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан для участия в 13 Всемирном форуме городов ООН. Церемония подписания пакета двусторонних соглашений состоялась 18 мая в Баку при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы грузинского правительства.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития транспортной взаимосвязанности Южного Кавказа. Особое внимание было уделено роли Азербайджана и Грузии как ключевых транспортно-логистических хабов региона.

Помимо транспортных договоренностей, стороны подписали межправительственные соглашения в энергетической сфере, включая поставки природного газа в Грузию, транзит дополнительных объемов азербайджанского газа на международные рынки, поставки электроэнергии и ее транзит через грузинскую территорию в Турцию.

Ожидается, что восстановление пассажирского железнодорожного сообщения между Баку и Тбилиси станет важным шагом для укрепления туристических, деловых и гуманитарных связей между двумя странами, а также повысит транзитную привлекательность региона.

Напомним, сухопутные границы Азербайджана были закрыты с 2020 года из-за ковидных ограничений, которые власти продлевали каждые полгода.

Ранее Азербайджан и Грузия запустили контейнерный поезд между Поти и Баку.



