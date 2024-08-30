Азербайджан дважды за день обвинил Армению в обстреле своих позиций

Позиции азербайджанской армии попали под обстрел армянских военных в Нахчыванском направлении, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

— Обстрелу из стрелкового оружия подверглись позиции, расположенные в направлении села Шада Шахбузского района Нахичеванской Автономной Республики, — уточнили в ведомстве.

В Минобороне отметили, что стрельбу открыли 28 августа в 18:30 по местному времени, ее вели «с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы».

Азербайджанские подразделения приняли «адекватные ответные меры», подчеркнули в Минобороны.

В оборонном ведомстве Армении сообщение азербайджанской стороны опровергли.

— Министерство обороны Азербайджана вновь распространило дезинформацию. Сообщение МО Азербайджана о том, что якобы 28 августа в 18:30 подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части приграничной зоны, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Утром 28 августа около 06:45 Минобороны Азербайджана обвинил Армению в обстреле азербайджанских позиций в Нахичеванском направлении. По данным министерства, стрельба велась в сторону населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

В Минобороны Армении также заявили, что сообщение азербайджанской стороны не соответствует действительности.

Как сообщает армянская сторона, ранее аппарат премьер-министра Армении предложил для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации о них создать совместный механизм. По данным МО Армении, со стороны Азербайджана не была никакой реакции на эту инициативу.

23 апреля официальные источники Азербайджана и Армении одновременно опубликовали сообщение о начале процесса делимитации границы.

В мае в результате работ по делимитации была определена линия границы длиной 12,7 км. Тогда Азербайджан вернул себе территории четырех сел Газахского района.

Отметим, что в июле этого года Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств в азербайджанском городе Шуша заявил, что Казахстан готов в любой момент предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении.