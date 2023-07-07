Азамат Макулбеков из Туркестана победил в конкурсе силачей «Толагай»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане впервые прошел конкурс сильнейших «Толагай», посвященный 25-летию столицы. В турнире, проведенном в целях пропаганды героев Великой Степи, популяризации казахских этно-игр, приняли участие 15 спортсменов из разных регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В торжественной церемонии открытия 6 июля приняли участие заместитель акима Астаны Есет Байкен, депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Даулет Турлыханов, Иса Казыбек и автор конкурса «Толагай» Темир Спатаев.

«Конкурс «Толагай» - это многоборье, пропагандирующее здоровый образ жизни. Уникальный проект впервые был реализован в 2022 году в Жаркенте в области Жетысу», - сказал заместитель акима города Есет Байкен.

Герои состязались по 5 видам соревнований: сгибание железа длиной 1,5 м шеей, перетаскивание камня весом 140 кг на расстояние до пункта назначения, приседания с тяжелым бревном весом более 100 кг на голове, буксировка полутонной тележки, метание десятикилограммового копья на расстояние.





По итогам пяти соревнований, со 120 очками третье место занял Адилет Нургиса из Шымкента, он получил денежный приз в размере 400 000 тенге. Со счетом 122 очка спортсмен из Конаева Фаид Тенизбаев занял призовое второе место и получил денежный приз в размере 600 000 тенге. А главный приз достался Азамату Макулбекову из Туркестана. Он стал победителем конкурса «Толагай» и получил 1 млн тенге.По словам организаторов, состязания, которые в прошлом году проходили в Жетысу, теперь планируется проводить ежегодно.Турнир с общим призовым фондом в два миллиона тенге прошел на центральной площади города Астаны.