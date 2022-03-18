Айжан Скакова: Решающее условие для продвижения проекта «Новый Казахстан» – поддержка общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С целью поддержки реформ, инициированных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в начале этого года, в Мажилисе Парламента РК создана депутатская группа «Новый Казахстан».

О том, какие задачи должны решать исполнительная и законодательная власти Казахстана для успешной реализации президентских реформ, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала депутат Мажилиса, член депутатской группы «Жана Казахстан», кандидат географических наук Айжан Скакова.

– Айжан Амангельдиевна, инициатива Президента о построении «Нового Казахстана», в целом, поддержана казахстанским обществом. Какие шаги должна сделать казахстанская власть, чтобы эта инициатива стала общенациональной идеей?

– Как известно, призыв построить Новый Казахстан прозвучал в выступлении Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева после январских событий, на заседании Мажилиса, когда Глава государства, после тщательного анализа и оценки событий, предложил план необходимых мер. Главными причинами происшедших трагических январских событий Президент назвал серьезные социально-экономические проблемы и неэффективную, провальную деятельность государственных органов. Обострилась проблема неравенства, произошло сильное расслоение доходов населения. Большую часть национального дохода получали финансово-олигархические группы, тогда как основная социальная группа населения оставалась с низким уровнем жизни. Другая причина была в массовой безработице и социальной незащищенности людей в регионах. Выпускники вузов, колледжей, особенно молодежь без образования не всегда имеют возможность трудоустроиться на постоянные рабочие места. Выживают, перебиваясь случайными заработками. Некоторые в поисках дохода могут переступить закон.

К настоящему времени, уже сделаны первые шаги по исправлению допущенных промахов в различных сферах государственного управления, экономики, общества. Уже проведена реорганизация системы национальной безопасности и правоохранительных органов, практически полностью заменен руководящий состав этих органов. Крупные реформы проводятся в экономике и финансовой сфере. Реорганизована система квазигосударственного сектора, которая служила источником доходов для избранных групп лиц. В собственность государства возвращены частные компании, монопольно занимающиеся высокоприбыльным бизнесом с присвоением миллиардных доходов. Создан новый социальный Фонд «Қазақстан халқына». Обозначены меры по удержанию цен на продукты и лекарство, а также снижению инфляции. Именно эти проблемы затрагивают каждую семью и, поэтому, они уязвимы. Создается законодательная основа для снижения вывода доходов отдельных финансово-промышленных групп за рубеж. Еще одна государственная программа, которую предстоит реализовать, связана с межрегиональными диспропорциями. Общеизвестно, что регионы Казахстана развиваются неравномерно. Диспропорции создают предпосылки для социального дискомфорта, роста миграционных настроений. Последние события показали острую проблему с занятостью в западных и южных регионах. Там высокая рождаемость, а экономика не поспевает с созданием рабочих мест. Поэтому системная индустриализация, содействие МСБ, развитие сектора услуг в этих областях являются не региональным, а национальным приоритетом. Критики заслуживают акимы сырьевых регионов, которые, несмотря на значительные бюджетные сверхдоходы, все еще отстают по многим параметрам социально-экономического развития.

Тогда же, в своем январском выступлении, Президент обещал предложить новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами. И вот уже в нынешнем мартовском Послании Президентом предложен такой план политической трансформации.

– С какой сферы общественной жизни нужно начинать работу по реализации инициативы Главы государства?

– Это, прежде всего, продолжение поэтапных и системных реформ. Гуманитарное измерение государственной политики и ставка на человеческий капитал, социальную основу общества. Президент констатировал, что январские события, как ничто другое показали близость Казахстана к застою. По его словам, он был озабочен этой перспективой с момента своего избрания и поэтому инициировал политические реформы. Однако, первые изменения не понравились отдельной властной группе, привыкшей делать ставку на «серые», закулисные способы принятия решений. Ее участники побоялись потерять свои привилегии и совершили попытку государственного переворота.

Как видим, представленный план политической трансформации состоит из 10 ключевых пунктов, который потребует изменения более 30 статей Конституции.

На мой взгляд, нужно начинать с работы непосредственно с людьми. Ведь, в конечном счете, все это делается для людей и ради людей. Нужен новый формат общественного согласия. Поэтому Президент поручил усилить обратную связь с населением и озвучил концепцию «слышащего государства», в результате чего все государственные органы активизировали работу по обеспечению обратной связи с населением. На основе принципа «Не люди для государства, а государство для людей» был создан Национальный Совет общественного доверия, в состав которого вошли лидеры общественного мнения, авторитетные эксперты, общественники, политологи. Главой государства были инициированы четыре пакета реформ, на основе которых были разработаны и приняты законы «О порядке проведения мирных собраний», «О политических партиях», «О выборах», «О Парламенте и статусе его депутатов», «О доступе к информации» и т.д. Снижен порог сбора подписей для создания партий, увеличена квота для женщин и молодежи в Мажилисе и маслихатах. Впервые прошли выборы сельских акимов, что было тепло принято народом, который активно принимал участие в выборах. Эти запросы часто звучали со стороны общества.

Президент неоднократно заявлял, что работа по совершенствованию государственного управления будет продолжена на системной основе. Об этом свидетельствуют нововведения, озвученные в нынешнем Послании Главы государства. Например, теперь масштабы работы Национального совета общественного доверия расширяются до уровня Национального Курултая, то есть, он становится, практически, всенародной коллегией. Порог для создания политической партии вновь понизился – теперь для этого достаточно собрать на территории страны пять тыс подписей. Это, безусловно, расширяет возможности населения через депутатов, избираемых по партийным спискам и мажоритарной системе, озвучивать конкретные вопросы с трибун Парламента. Успешная реализация очередного этапа политических реформ будет способствовать дальнейшей демократизации общества. Главное, чтобы на пути к построению Нового Казахстана наш народ был единым и сплоченным.

– Какие условия в сложившейся ситуации благоприятствуют реализации проекта «Новый Казахстан», какие могут помешать?

– На мой взгляд, решающим условием для продвижения проекта «Новый Казахстан» является понимание и поддержка этой инициативы со стороны общества. Ведь, посмотрите, какое ликование вызвало решение о создании трех новых областей с их переименованием. Это было мечтой для жителей этих регионов с 1997 года, когда они закрылись. Причиной закрытия было тяжелое экономическое положение того сложного периода. Это послужило фактором застоя в жизни людей и экономиках регионов. Но, после этого экономика страны постепенно поднималась и уже были предпосылки для возрождения этих областей. Однако, потребовалось 25 лет для принятия государством ожидаемого решения. Целое поколение людей в этих в регионах прожило в бедности и разрухе.

Еще одним благоприятным условием будет служить предлагаемая децентрализация власти. Страна начнет постепенный переход к системе местного самоуправления. По словам Президента, казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и села. Маслихаты должны стать ключевым звеном этой системы и будут получать финансирование напрямую, без посредничества вышестоящих акимов. Вместе с тем будет расширена база собственности органов местного самоуправления и упрощен порядок их закупок − этот процесс должен стать менее бюрократизированным и свободным от формализма. Нужно избавиться от этого страшного источника коррупции. Нужно кардинально пересмотреть систему финансирования регионов.

Чтобы структуры власти в полной мере учитывали права всех граждан, предложено проводить косвенные выборы руководителей регионов и перейти к пропорционально-мажоритарной системе избрания депутатов Мажилиса. Для повышения доверия граждан к представительной власти особое внимание необходимо уделить маслихатам. Сильные маслихаты способствуют решению актуальных проблем и росту качества жизни в регионах. Все эти нововведения предполагается учесть при разработке отдельного закона «О местном самоуправлении».

В сложившихся условиях, связанных с беспрецедентными в нашей современной истории финансово-экономическими трудностями, с резким обострением геополитической ситуации, крайне важно иметь комплексный пакет первоочередных антикризисных мер. Эти меры должны быть направлены на обеспечение устойчивости национальной валюты, ограничение вывоза валюты за рубеж. Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием. Почему частные недропользователи тоже не обеспечат продажи своей валютной выручки? Ведь это катастрофа, что творится с нашим тенге. Из-за обесценивания тенге миллионы казахстанцев просто оказались неплатежеспособными бедными людьми.

В сложившейся крайне нестабильной международной обстановке огромное значение приобретает обеспечение продовольственной безопасности страны. События в Украине привели к резкому скачку цен на продовольствие. Это тот вопрос, которым каждодневно должны заниматься правительство и местные акимы. Как было сказано, они должны принимать меры в течение трех дней.

Есть ли условия, которые могут помешать продвижению проекта «Новый Казахстан»? Полагаю, что есть. Первое – внутреннее, второе – внешнее. Внутри страны есть силы, которые противятся новым реформам, это, прежде всего, олигархи и представители олигополии. Они противятся тем действиям государства, которые направлены на возврат их зарубежных активов и уплату законных налогов, а также их участие в социальных фондах. Есть недовольные в рядах чиновников и руководителей квазигосударственного сектора. Ведь они, занимая государственное кресло, одновременно получали миллионные бонусы, за то, что сидели в советах директоров частных компаний. Поэтому, не случайно, Президент принял меры по полной замене таких руководителей госорганов.

–– Какими вопросами намерены заниматься лично Вы в рамках депутатской группы «Новый Казахстан»?

– В Мажилисе я представляю Народную партию в комитете по вопросам экологии и природопользования. Поэтому, именно вопросы экологии, изменения климата, водных ресурсов, экологии городов, экологической науки являются приоритетами в моей деятельности. После поручения Президента подготовила и внесла предложение по разработке Доктрины достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Участвую в рабочих группах по принятию законопроектов о растительном мире, Семипалатинском ядерном полигоне, экологической безопасности Каспийского моря и других. В настоящее время занимаюсь разработкой концепции нового Водного Кодекса. Кроме того, подготовила целый ряд запросов в адрес Правительства, в том числе по проблемам водных ресурсов, разработке национальных планов адаптации к изменениям климата, сохранения биоразнообразия, деградации науки в сфере экологии, угрозах экологических чрезвычайных ситуаций, борьбе с засухой в сельском хозяйстве, проблемам экологии водных бассейнов Балхаша, Урала, Сырдарии, Арала и ряду других.

– Как изменится работа мажилисменов после выполнения новых поручений Главы государства?

– Конечно, как депутат, я приветствую решения по укреплению роли Мажилиса. Президентский принцип «создание Нового Казахстана с сильной парламентской культурой и влиятельными народными избранниками» будет реализовываться только при активной работе действующих депутатов. Много работы предстоит в связи с принятием предложенных Президентом десятка законов и внесения изменений в более, чем 30 статей Конституции.

Еще одно нововведение, предложенное Президентом, будет реализовано при избрании состава Мажилиса следующего созыва. Это связано с переходом к пропорционально-мажоритарной системе избрания депутатов Мажилиса, а также с упрощением процедуры регистрации партий. Теперь регистрационный порог снизится в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек, а минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза – с 600 до 200 человек. Это даст реальную возможность прийти в Мажилис новым партиям. Например, из-за жесткости условий в прошлый созыв не смогли попасть в Мажилис партии, которые имели немалую электоральную поддержку в обществе.

- Что нужно сделать в ближайшем будущем, чтобы не допустить повторения январских событий этого года?

– Нужно вернуться к тем причинам и предпосылкам, которые привели к январским событиям.

Первое. Мы должны вынести важные уроки из январских событий. В обществе должны, что знать любое нарушение закона будет пресечено, кем бы оно ни совершалось, в том числе самими должностными лицами.

Второе. Принять и изменить Законы, а также Конституцию, чтобы пресечь любую мысль деструктивных сил, которые хотели в январе превратить Казахстан в горячую точку, растерзать нашу страну, разрушить мирную жизнь, свергнуть Президента. Это был беспрецедентный вызов нашей государственности.

Третье. Развивать экономику, увеличивать финансовые доходы, чтобы преодолеть имущественное расслоение общества и олигополии, принять меры к сокращению бедности и безработицы.

Четвертое. На постоянной основе создать отдельную комиссию и каждодневно заниматься трудоустройством безработной молодежи.

Пятое. Необходимо пересмотреть Закон о СМИ. По мнению Президента, журналисты должны начать работать в интересах государства и общества, а не по заказу извне и не за теневые гонорары. Отечественным СМИ необходимо обладать своим видением на происходящие в мире события. От этого зависит государственная безопасность. При этом, СМИ должны стать независимыми, без этого невозможна дальнейшая демократизация. Так считает Президент.

– Спасибо за беседу.