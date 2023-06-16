Айсултан Сеитов признан лучшим режиссером на кинофестивале в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский режиссер Айсултан Сеитов признан лучшим на Шанхайском международной кинофестивале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Награда за лучшего режиссера. Спасибо», - поделился Айсултан Сеитов на своей странице в Instagram.

Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) является крупнейшим в Китае. Первый фестиваль прошел в октябре 1993 года. С каждым годом мероприятие становится все более значимым в мире кино, в нем участвуют кинематографисты из разных стран мира.

В этом году в рамках кинофестиваля в категории «Новые азиатские таланты» были номинированы в общей сложности 12 фильмов, в том числе казахстанский «Qash» режиссера Айсултана Сеитова.

Вместе с Айсултаном Сеитовым на кинофестиваль прибыли генеральный продюсер «Qara Studios» Еркебулан Куришбаев и сценарист Аблай Нурманбетов.