Айбек Смадияров назначен советником Президента – пресс-секретарем Президента РК

Айбек Серикбаевич Смадияров родился в 1983 году в Шымкенте.

Образование:

Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (Алматы, 2004)

Специальность «Документовед-международник»

Курсы для молодых дипломатов МИД Турецкой Республики (2009)

Курсы повышения квалификации для Послов и Руководителей структурных подразделений МИД РК

Курсы повышения квалификации для госслужащих «Инвестиционная привлекательность Республики Казахстан и ее компоненты»

Курсы повышения квалификации по нормам Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан

Дипломатический ранг - Советник II класса (07.2022).

Трудовой стаж:

Специалист Административного департамента Акционерного общества «Банк Китая в Казахстане» (2005)

Специалист Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2006–2008)

Атташе, третий секретарь Департамента Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2008–2010)

Третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Венгрии (2010–2012)

Эксперт пресс-службы Президента Республики Казахстан (2012–2013)

Первый секретарь Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2013–2014)

Второй, затем первый секретарь Посольства Республики Казахстан во Вьетнаме (2014–2018)

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2018–2019)

Заместитель председателя Комитета международной информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2019–2023)

Директор Департамента коммуникаций – официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2023–2025)

Председатель Комитета международной информации – официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с марта 2025 – по 09.12.2025)

Заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (с 15.12.2025).

