Айбек Смадияров назначен советником Президента – пресс-секретарем Президента РК
Распоряжением Главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен советником Президента – пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности. Об этом передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Айбек Серикбаевич Смадияров родился в 1983 году в Шымкенте.
Образование:
Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (Алматы, 2004)
Специальность «Документовед-международник»
Курсы для молодых дипломатов МИД Турецкой Республики (2009)
Курсы повышения квалификации для Послов и Руководителей структурных подразделений МИД РК
Курсы повышения квалификации для госслужащих «Инвестиционная привлекательность Республики Казахстан и ее компоненты»
Курсы повышения квалификации по нормам Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан
Дипломатический ранг - Советник II класса (07.2022).
Трудовой стаж:
Специалист Административного департамента Акционерного общества «Банк Китая в Казахстане» (2005)
Специалист Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2006–2008)
Атташе, третий секретарь Департамента Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2008–2010)
Третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Венгрии (2010–2012)
Эксперт пресс-службы Президента Республики Казахстан (2012–2013)
Первый секретарь Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2013–2014)
Второй, затем первый секретарь Посольства Республики Казахстан во Вьетнаме (2014–2018)
Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2018–2019)
Заместитель председателя Комитета международной информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2019–2023)
Директор Департамента коммуникаций – официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2023–2025)
Председатель Комитета международной информации – официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с марта 2025 – по 09.12.2025)
Заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (с 15.12.2025).
Ранее Руслан Желдибай был освобожден от должности помощника Президента – пресс-секретаря Президента РК.