    09:03, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Айбек Смадияров назначен советником Президента – пресс-секретарем Президента РК

    Распоряжением Главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен советником Президента – пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности. Об этом передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Айбек Смадияров
    Фото: МИД РК

    Айбек Серикбаевич Смадияров родился в 1983 году в Шымкенте.

    Образование: 

    Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (Алматы, 2004)

    Специальность «Документовед-международник»

    Курсы для молодых дипломатов МИД Турецкой Республики (2009)

    Курсы повышения квалификации для Послов и Руководителей структурных подразделений МИД РК

    Курсы повышения квалификации для госслужащих «Инвестиционная привлекательность Республики Казахстан и ее компоненты»

    Курсы повышения квалификации по нормам Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан

    Дипломатический ранг - Советник II класса (07.2022).

    Трудовой стаж:

    Специалист Административного департамента Акционерного общества «Банк Китая в Казахстане» (2005)

    Специалист Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2006–2008)

    Атташе, третий секретарь Департамента Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2008–2010)

    Третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Венгрии (2010–2012)

    Эксперт пресс-службы Президента Республики Казахстан (2012–2013)

    Первый секретарь Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2013–2014)

    Второй, затем первый секретарь Посольства Республики Казахстан во Вьетнаме (2014–2018)

    Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2018–2019)

    Заместитель председателя Комитета международной информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2019–2023)

    Директор Департамента коммуникаций – официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2023–2025)

    Председатель Комитета международной информации – официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с марта 2025 – по 09.12.2025)

    Заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (с 15.12.2025).

    Ранее Руслан Желдибай был освобожден от должности помощника Президента – пресс-секретаря Президента РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Акорда Назначения Айбек Смадияров
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
