Руслан Желдибай освобожден от должности помощника Президента – пресс-секретаря Президента РК

Руслан Султанулы Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области.

Образование: Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова; Университет Уорик (Великобритания)

Трудовой стаж:

Редактор на телеканале «Казахстан» (2012)

Руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы» (2012-2018)

И.о. руководителя, руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК (2018-2019)

Заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК (2019-2020)

Заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК (05.2020-02.2022)

Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (02.2022-14.04.2022)

Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (14.04.2022-05.01.2023)

Заместитель Руководителя Администрации Президента - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (05.01.2023-01.09.2023)

Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям (01.09.2023-17.02.2025)

Советник Президента - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (с 17.02.2025 по 09.09.2025)

Помощник Президента - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (с 09.09.2025).