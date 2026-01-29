Руслан Желдибай освобожден от должности помощника Президента – пресс-секретаря Президента РК
Указом Главы государства Желдибай Руслан Султанулы освобожден от должности помощника Президента – пресс-секретаря Президента Республики Казахстан. Об этом передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Руслан Султанулы Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области.
Образование: Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова; Университет Уорик (Великобритания)
Трудовой стаж:
Редактор на телеканале «Казахстан» (2012)
Руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы» (2012-2018)
И.о. руководителя, руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК (2018-2019)
Заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК (2019-2020)
Заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК (05.2020-02.2022)
Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (02.2022-14.04.2022)
Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (14.04.2022-05.01.2023)
Заместитель Руководителя Администрации Президента - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (05.01.2023-01.09.2023)
Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям (01.09.2023-17.02.2025)
Советник Президента - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (с 17.02.2025 по 09.09.2025)
Помощник Президента - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (с 09.09.2025).