    09:00, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Руслан Желдибай освобожден от должности помощника Президента – пресс-секретаря Президента РК

    Указом Главы государства Желдибай Руслан Султанулы освобожден от должности помощника Президента – пресс-секретаря Президента Республики Казахстан. Об этом передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Руслан Желдибай
    Фото: akorda.kz

    Руслан Султанулы Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области.

    Образование: Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова; Университет Уорик (Великобритания)

    Трудовой стаж:

    Редактор на телеканале «Казахстан» (2012)

    Руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы» (2012-2018)

    И.о. руководителя, руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК (2018-2019)

    Заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК (2019-2020)

    Заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК (05.2020-02.2022)

    Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (02.2022-14.04.2022)

    Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (14.04.2022-05.01.2023)

    Заместитель Руководителя Администрации Президента - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (05.01.2023-01.09.2023)

    Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям (01.09.2023-17.02.2025)

    Советник Президента - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (с 17.02.2025 по 09.09.2025)

    Помощник Президента - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (с 09.09.2025).

    Кадровые назначения Акорда Руслан Желдибай Отставки
