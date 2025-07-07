22:13, 06 Июль 2025 | GMT +5
Айбек Оралбай завоевал «золото» Кубка мира по боксу
Финальный бой Кубка мира в весе до 92 кг стал для Айбека Оралбая особенно важным, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
После поражения его брата-близнеца Нурбека накануне, он выходил на ринг с дополнительной внутренней мотивацией.
В полуфинале Оралбай встретился с представителем Азербайджана, а в решающем бою — с Никитой Путиловым, выступающим за Германию. В обоих поединках казахстанский боксер придерживался выбранной тактики и сохранял темп на протяжении всех раундов.
Чемпион Азии Айбек Оралбай завершил турнир победой в финале и добавил в актив ещё один титул международного уровня.