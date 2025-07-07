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    22:13, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Айбек Оралбай завоевал «золото» Кубка мира по боксу

    Финальный бой Кубка мира в весе до 92 кг стал для Айбека Оралбая особенно важным, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: НОК

    После поражения его брата-близнеца Нурбека накануне, он выходил на ринг с дополнительной внутренней мотивацией.

    В полуфинале Оралбай встретился с представителем Азербайджана, а в решающем бою — с Никитой Путиловым, выступающим за Германию. В обоих поединках казахстанский боксер придерживался выбранной тактики и сохранял темп на протяжении всех раундов.

    Чемпион Азии Айбек Оралбай завершил турнир победой в финале и добавил в актив ещё один титул международного уровня.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
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