    01:05, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ай-Сафи и Бейбарыс: какие имена чаще всего выбирают родители в ВКО

    В Восточном Казахстане назвали самые популярные имена, которыми родители чаще всего называли новорожденных с начала года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    По данным филиала НАО «Правительство для граждан» по ВКО, в топ-5 женских имен вошли Ай-Сафи, Марьям, Томирис, Кира и Сафия. Среди мужских имен наибольшей популярностью пользовались Бейбарыс, Алинур, Хакназар, Давид и Максим.

    Всего с начала года в регионе выдали около семи тысяч свидетельств о рождении. Более трех тысяч из них родители оформили в проактивном формате — без посещения ЦОНов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких заявок заметно выросло, что специалисты связывают с повышением доверия к цифровым государственным сервисам.

    — После рождения ребенка новоиспеченной маме приходит SMS-уведомление с номера 1414. В сообщении достаточно ответить на несколько вопросов и указать выбранное имя ребёнка. Такой формат существенно упрощает процесс получения свидетельства о рождении и экономит время граждан, — отметил директор филиала НАО «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области Азамат Есембулов.

    Ранее мы рассказывали, что через приложение «ЦОН» казахстанцы будут узнавать о доступных услугах.

