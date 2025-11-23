Автовоз с восьмью новыми авто перевернулся в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, дорожно-транспортное происшествие с участием крупногабаритного автотранспортного средства произошло 21 ноября 2025 года на 239-м километре автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган».

— По предварительным данным, водитель автовоза марки «Ситрак», 1979 года рождения, двигался в направлении города Костаная. Во время совершения маневра обгона он не справился с рулевым управлением, после чего многотонная фура съехала с проезжей части и опрокинулась в кювет, — пояснили в ведомстве.

Известно, что водитель следовал из Алматы в Костанай и перевозил на автовозе партию из восьми новых китайских автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет.

— Проводится проверка, включая обязательное освидетельствование водителя на состояние трезвости. После завершения всех необходимых процедур будет принято соответствующее процессуальное решение, — добавили в ведомстве.

Сотрудники полиции напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно при управлении крупногабаритным транспортом. Маневр обгона требует тщательной оценки дорожной обстановки и погодных условий.

