    07:32, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Автовоз с восьмью новыми авто перевернулся в Акмолинской области

    Многотонная фура съехала с проезжей части и опрокинулась в кювет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Автовоз с восьмью новыми авто перевернулся в Акмолинской области
    Кадр из видео

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, дорожно-транспортное происшествие с участием крупногабаритного автотранспортного средства произошло 21 ноября 2025 года на 239-м километре автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган».

    — По предварительным данным, водитель автовоза марки «Ситрак», 1979 года рождения, двигался в направлении города Костаная. Во время совершения маневра обгона он не справился с рулевым управлением, после чего многотонная фура съехала с проезжей части и опрокинулась в кювет, — пояснили в ведомстве.

    Известно, что водитель следовал из Алматы в Костанай и перевозил на автовозе партию из восьми новых китайских автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет.

    — Проводится проверка, включая обязательное освидетельствование водителя на состояние трезвости. После завершения всех необходимых процедур будет принято соответствующее процессуальное решение, — добавили в ведомстве.

    Сотрудники полиции напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно при управлении крупногабаритным транспортом. Маневр обгона требует тщательной оценки дорожной обстановки и погодных условий.

    Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло на трассе в Алматинской области: есть погибшие. 

    Оксана Матасова
