    02:31, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Автосалон-2025 открылся в Лос-Анджелесе

    В Лос-Анджелесе открылся автосалон с сотнями новых моделей, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    автосалон, авто, машины
    Фото: Синьхуа

    На нем представлены сотни новых автомобилей, грузовиков, гибридных и электрических моделей ведущих мировых автопроизводителей.

    Являясь одной из ведущих автовыставок Северной Америки, мероприятие предоставляет посетителям возможность познакомиться с новыми брендами, сравнить характеристики автомобилей и принять участие в десятках тест-драйвов на крытых и открытых трассах.

    В этом году на выставке представлено более 50 автомобилей, доступных для тест-драйвов, что позволяет посетителям оценить и сравнить автомобили разных категорий, типов силовых установок и уровней производительности.

    Автосалон проходит в конференц-центре Лос-Анджелеса и будет открыт до 30 ноября.

    Ранее сообщалось, что мошенница из Астаны продавала несуществующие авто из Южной Кореи. 

    Теги:
    Авто Мировые новости США
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
