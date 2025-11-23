Автосалон-2025 открылся в Лос-Анджелесе

На нем представлены сотни новых автомобилей, грузовиков, гибридных и электрических моделей ведущих мировых автопроизводителей.

Являясь одной из ведущих автовыставок Северной Америки, мероприятие предоставляет посетителям возможность познакомиться с новыми брендами, сравнить характеристики автомобилей и принять участие в десятках тест-драйвов на крытых и открытых трассах.

В этом году на выставке представлено более 50 автомобилей, доступных для тест-драйвов, что позволяет посетителям оценить и сравнить автомобили разных категорий, типов силовых установок и уровней производительности.

Автосалон проходит в конференц-центре Лос-Анджелеса и будет открыт до 30 ноября.

Ранее сообщалось, что мошенница из Астаны продавала несуществующие авто из Южной Кореи.