Авторы в Казахстане будут больше получать за свои работы с 2027 года

В Казахстане с 2027 года ожидается повышение прозрачности и эффективности выплат за использование авторских прав. Это станет возможным благодаря поэтапному внедрению Единой цифровой платформы, подробнее о работе которой рассказали в Министерстве юстиции в ответ на официальный запрос Kazinform.

Как отметили в ведомстве, сегодня одной из ключевых проблем в сфере авторского права остается недостаточная прозрачность деятельности организаций по коллективному управлению правами (ОКУП).

— На практике правообладатели сталкиваются с трудностями при получении информации о том, каким образом, в каком объеме и на каком основании рассчитывается и выплачивается вознаграждение, — отмечают в Минюсте.

Кроме того, сложности с отслеживанием фактического использования произведений приводят к неточностям в начислении выплат. В результате авторы и другие правообладатели могут не получать или недополучать положенные им средства.

Среди системных проблем также выделяются вопросы распределения полномочий между организациями и наличие конфликтов между ОКУП. Отдельные процессы до настоящего времени велись вне полноценного цифрового и документированного учета, что снижало прозрачность движения средств.

В целях устранения проблем был принят закон РК по вопросам интеллектуальной собственности от 24 ноября 2025 года, предусматривающий внедрение Единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами.

Платформа направлена на обеспечение прозрачности процессов заключения договоров, сбора, распределения и выплаты вознаграждения, предоставление правообладателям и пользователям доступа к информации в онлайн-формате, а также повышение доверия к системе коллективного управления правами. Она позволит отражать все основные процессы ОКУП — от заключения договоров до выплаты вознаграждения авторам.

Платформа была запущена 23 января 2026 года. Однако ее полное внедрение будет происходить в три этапа.

— Обязательства по заключению договоров посредством ЕЦП вводятся в действие для организаций эфирного и кабельного вещания — с 23 января 2026 года, для театров, кинотеатров, филармоний — с 1 июля 2026 года, для остальных пользователей — с 1 января 2027 года, — сообщили в Минюсте.

На ЕЦП будут созданы личные кабинеты авторов и правообладателей с информацией о суммах вознаграждения, которые причитаются каждому автору в отдельности. Также ожидается, что платформа решит вопрос формирования актуальных реестров авторов, исполнителей и производителей фонограмм, необходимых как для самих авторов, так и для предпринимателей.

— Платформа обеспечит отражение сведений о пользователях, правомерно использующих объекты авторского и смежных прав. Кроме того, внедрение платформы будет способствовать расширению круга таких пользователей, что, в свою очередь, может привести к увеличению объема вознаграждения, выплачиваемого авторам и правообладателям, — подчеркнули в ведомстве.

Основная часть пользователей объектов авторского и смежных прав перейдет на обязательное использование ЕЦП с 1 января 2027 года, в связи с чем практический эффект от ее внедрения ожидается в течение 2027 года.

Ранее сообщалось, что внедрение, управление, информационное наполнение, сопровождение и системно-техническое обслуживание ЕЦП будет осуществлять экспертная организация — РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности», подведомственная Министерству юстиции.