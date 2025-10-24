Автор герба Казахстана высказался о 35 годах пути — от Декларации о суверенитете до эпохи ИИ

— День Республики я считаю одним из самых счастливых дней. Глядя на народы, которые стремятся обрести независимость, я понимаю, насколько мы счастливый народ. Мы знаем свою историю, и этот день поистине особенный, — сказал Жандарбек Малибеков.

В этом году исполняется 35 лет со дня принятия 25 октября 1990 года Декларации о государственном суверенитете. Этот документ стал отправной точкой на пути Казахстана к независимости.

Автор государственного герба отметил, что как в архитектуре есть понятие «эпоха возрождения», так и нынешнее время можно назвать новой эпохой ренессанса для нашей страны.

— Мы живем во время роста и процветания. Уверен, наш народ всегда будет сохранять высокий статус. Иначе быть не может — сама история это подтверждает. Сегодня мы вступили в новую эпоху, которую открывает для нас Президент, а молодежь активно ее осваивает. Еще недавно мы и не знали, что такое искусственный интеллект, а теперь это совершенно новое направление развития. Считаю, что овладение и использование таких технологий позволит нашему государству занять достойное место среди развитых и процветающих стран мира, — отметил Жандарбек Малибеков в ходе круглого стола в Национальном музее в Астане.

Депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов отметил значение возращения праздника.

— С 2022 года этот день вновь стал официально отмечаться, возвращая себе свое политическое и историческое значение. 25 октября 1990 года — дата принятия Декларации о государственном суверенитете, которая стоит у истоков нашей независимости и считается национальным праздником, — сказал он. — Если посмотреть интернет-платформы, информации об этом дне немного. Но, читая материалы Салыка Зиманова, сохраненные в архивах, и работы Абиша Кекилбаева, понимаешь, что именно 25 октября стал днем, когда был заложен фундамент нашей независимости — днем больших политических свершений.

Фото: Kazinform

По словам депутата, День Республики должен стать по-настоящему народным праздником, объединяющим все регионы и поколения страны.

— Этот день должен быть праздничным для всех нас — от городов до аулов. К сожалению, во многих случаях не проводится достаточная патриотическая работа. Мы часто поднимаем этот вопрос в Мажилисе. Есть ответственные за идеологическую сферу органы и специалисты, и мы, депутаты, также вносим свои предложения, — подчеркнул Ашимжанов.

Он отметил, что важно не ограничиваться формальным подходом. По его словам, предложение о включении этого дня в школьную программу уже внесено по нескольким направлениям, и, возможно, вскоре будет реализовано.

— У нас есть детские сады, школы, среднее звено, вузы, старшее поколение, госслужащие, общественные организации — разные социальные группы. У каждой из них должно быть особое отношение ко Дню независимости, ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете, к государственным символам. Но, к сожалению, в реальной жизни не всегда делаются для этого нужные шаги. В этом смысле есть над чем задуматься, — добавил депутат.

Принятая постановлением Верховного Совета Казахской ССР от 25 октября 1990 года Декларация впервые закрепила право республики самостоятельно определять внутреннюю и внешнюю политику, распоряжаться природными богатствами, формировать органы власти и законодательную систему.

Этот документ стал фундаментом для строительства независимого государства. Он утвердил верховенство Конституции и законов республики, приоритет республиканских органов власти, а также закрепил право на собственные внутренние войска, органы государственной безопасности, финансово-кредитную и налоговую системы, а также институт гражданства.

Положения Декларации юридически закрепили способность республики самостоятельно решать ключевые вопросы политического, экономического, социального и культурного устройства страны. Это стало важным шагом на пути к обретению независимости Казахстана.

