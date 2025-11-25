Автомобили должников отправляют на штрафстоянку в Алматы

Для взыскания задолженности департамент государственных доходов совместно с полицией и региональной палатой частных судебных исполнителей проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер».

В рамках акции сотрудники административной полиции останавливают транспортные средства, владельцы которых имеют неоплаченные штрафы или налоговые задолженности.

Так, сотрудники полиции остановили автобус, осуществлявший пассажирские перевозки. В ходе проверки выяснилось, что собственник автомобиля имеет неоплаченные административные штрафы на сумму около трех миллионов тенге. Автобус отправили на специализированную штрафную стоянку.

По данным ДГД, на сегодняшний день задолженность по налогу на транспортные средства составляет 4,5 миллиардов тенге. Основная часть задолженности приходится на авто с большим объемом двигателя свыше 4000 куб. см.

— Автомобили должников, у которых имеются постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер «Сергек» и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности, — отметили в департаменте госдоходов по Алматы.

Автовладельцев призвали своевременно погасить налоговую задолженность, чтобы избежать ареста автомобилей и дополнительных расходов на услуги судебных исполнителей.

Напомним, в Алматы на ряде оживленных перекрестков нанесена новая дорожная разметка, так называемая «вафельница». Она должна повысить пропускную способность и снизить заторы на оживленных перекрестках. За выезд на «вафельную» разметку водителей будут штрафовать.



