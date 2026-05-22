Автомобиль вручили победителю конкурса «Парад музеев» в Туркестанской области

В Туркестанской области подвели итоги областного конкурса «Парад музеев», приуроченного ко Дню работников культуры и искусства. Инициатива направлена на сохранение и популяризацию национального культурного наследия, развитие музейной отрасли и поддержку лучших специалистов региона, передает Kazinform.

Как сообщает акимат Туркестанской области, во время торжественного мероприятия были отмечены лучшие музеи региона, а специалисты отрасли получили заслуженные награды за вклад в развитие культуры и сохранение исторического наследия.

Главный приз конкурса в номинации «Лучший музей» — Гран-при — завоевал музей «Руханият — Абу Наср аль-Фараби». Победителю, от имени акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова, был вручен автомобиль.

В номинации «Лучший музей» I место занял Областной спортивный музей имени Кажымукана, II место присуждено Байдибекскому районному архитектурно-художественному музею, III место получил Кентауский городской музей.

Также были вручены специальные награды музеям и сотрудникам, внесшим значительный вклад в развитие музейного дела в различных направлениях. В частности, Центр «Ұлы Дала Елі» отмечен за лучшую работу в направлении истории Великой степи, Областной музей изобразительного искусства — за достижения в сфере искусства, Ордабасинский районный историко-краеведческий музей — за работу в историко-краеведческом направлении, Созакский историко-краеведческий музей имени Султанбека Кожанова — за вклад в мемориальное направление, Музей истории хлопководства Туркестанской области — за культурно-просветительскую деятельность.

Кроме того, определены победители в номинации «Лучший экскурсовод». Гран-при завоевала экскурсовод Центра «Ұлы Дала Елі» Жарылкасын Акниет Нуржанкызы.

Отмечается, что областной конкурс «Парад музеев» является важным проектом, направленным на повышение профессионального уровня музейной сферы, широкую популяризацию историко-культурного наследия и поддержку специалистов отрасли.