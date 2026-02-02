РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:00, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Автомобиль столкнулся с курьером на мопеде в Алматы

    В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota и курьера на мопеде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мопед
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщили в дежурной части управления административной полиции, авария произошла накануне около 20:05 в Алмалинском районе города. Водитель автомашины марки Toyota, следуя по проспекту Толе би в западном направлении, на пересечении с улицей Ауэзова выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с мопедом. Мопед двигался по проспекту Толе би в восточном направлении и совершал маневр левого поворота на улицу Ауэзова.

    — В результате столкновения водитель мопеда получил телесные повреждения и был доставлен в одну из городских больниц. К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления полиции Алмалинского района, — уточнили в ДП Алматы.

    Напомним, за 11 месяцев прошлого года в Алматы произошло 659 ДТП с участием мопедов, в результате которых погибли три человека. Всего в городе было зарегистрировано более 19 тысяч мопедов.

    Теги:
    ДТП Алматы Авто Мопеды Авария
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
