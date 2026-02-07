Автомобиль провалился под лед: двух женщин спасли на Капшагае

По информации ведомства, в салоне транспортного средства находились две женщины. Ситуация представляла серьезную угрозу для их жизни и здоровья.

На место происшествия были направлены силы и средства оперативно-спасательного отряда.

Так, спасатели организовали безопасный доступ к автомобилю, обеспечили страховку и применили специализированное оборудование, предназначенное для работы на льду.

Обеих женщин оперативно эвакуировали из автомобиля и доставили на берег. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь на месте.

