    03:20, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Автомобиль провалился под лед: двух женщин спасли на Капшагае

    На Капшагайском водохранилище произошел инцидент с участием легкового автомобиля, который провалился под лед и оказался в ледяной воде, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Фото: МЧС РК

    По информации ведомства, в салоне транспортного средства находились две женщины. Ситуация представляла серьезную угрозу для их жизни и здоровья.

    На место происшествия были направлены силы и средства оперативно-спасательного отряда.

    Так, спасатели организовали безопасный доступ к автомобилю, обеспечили страховку и применили специализированное оборудование, предназначенное для работы на льду.

    Обеих женщин оперативно эвакуировали из автомобиля и доставили на берег. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь на месте.

    Ранее сообщалось, что на водоеме в селе Умбетали Жамбылского района Алматинской области утонул подросток. Как выяснилось, четверо детей во время игр вышли на тонкий лед, и провалились в воду.

