Автомобиль протаранил вагон поезда Алматы — Шымкент на переезде

В опубликованном видео пассажиры утверждали, что один из вагонов состава был задет автомобилем, а на нескольких других заметны следы повреждений.

— Осмотр выявил царапины на кузовах еще десяти вагонов, — говорится в соцсетях.

В АО «Пассажирские перевозки» корреспондентам Каzinform прокомментировали ситуацию официально. По данным компании, 14 ноября на участке Шу–Тараз, на станции Татты Меркенского района Жамбылской области, водитель автомобиля Lada Niva на неохраняемом регулируемом переезде проигнорировал запрещающее показание переездной сигнализации, приблизился на небезопасное расстояние к проходящему составу и допустил столкновение с вагоном, находившимся в середине состава пассажирского поезда сообщения Алматы — Шымкент.

Жертв и пострадавших нет.

— Инцидент произошел в ночное время суток. Поезд продолжил движение по маршруту. На станции Шымкент проведен технический осмотр вагонов. Нарушений, влияющих на безопасность движения, не выявлено, — сообщил пресс-секретарь АО «Пассажирские перевозки» Нариман Дюсекеев.

Личность водителя установлена, правоохранительные органы проводят проверку.

В КТЖ вновь напомнили о необходимости строгого соблюдения правил.

— Мы призываем водителей соблюдать требования безопасности на железнодорожных переездах, — подчеркнули в компании.

