Автоматический контроль грузовиков без остановки запустили в Кызылординской области

На трассе KAZ06 «Карабутак — Кызылорда — Шымкент» установили автоматизированную станцию измерения для контроля веса и габаритов грузового транспорта без остановки, передает Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Как отметили в «КазАвтоЖол», АСИ предназначена для автоматического контроля весовых и габаритных параметров грузовых транспортных средств без их остановки. Современная система в режиме реального времени фиксирует общую массу транспортного средства, нагрузку на оси, габариты и другие необходимые параметры.

— Внедрение автоматизированной станции позволит повысить эффективность контроля за соблюдением установленных весовых норм, предотвратить преждевременное разрушение дорожного покрытия и увеличить срок службы автомобильных дорог республиканского значения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, когда завершат самый масштабный дорожный долгострой ВКО. В регионах Казахстана для большегрузов действуют сезонные ограничения.