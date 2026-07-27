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    Автоматический контроль грузовиков без остановки запустили в Кызылординской области

    На трассе KAZ06 «Карабутак — Кызылорда — Шымкент» установили автоматизированную станцию измерения для контроля веса и габаритов грузового транспорта без остановки, передает Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    Автоматический контроль грузовиков без остановки запустили в Кызылординской области
    Фото: Фото: иллюстративное фото акимата Карагандинской области

    Как отметили в «КазАвтоЖол», АСИ предназначена для автоматического контроля весовых и габаритных параметров грузовых транспортных средств без их остановки. Современная система в режиме реального времени фиксирует общую массу транспортного средства, нагрузку на оси, габариты и другие необходимые параметры.

    — Внедрение автоматизированной станции позволит повысить эффективность контроля за соблюдением установленных весовых норм, предотвратить преждевременное разрушение дорожного покрытия и увеличить срок службы автомобильных дорог республиканского значения, — говорится в сообщении. 

    Ранее сообщалось, когда завершат самый масштабный дорожный долгострой ВКО. В регионах Казахстана для большегрузов действуют сезонные ограничения.

    Кызылорда КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Кызылординская область Шымкент Цифровизация
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор