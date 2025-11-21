Автомагистрали «Сарыозек-Коктал» и «Жаркент-Хоргос» отремонтировали в области Жетысу

В прошлом году была введена в эксплуатацию автомобильная дорога республиканского значения «Жаркент–Хоргос» протяженностью 32 километра.

Как отметили в пресс-службе акимата области Жетысу, в этом году завершен средний ремонт 4 километров дороги областного значения «Жаркент–Сарыбел», обновлен мост через перевал Конбе, а также отремонтировано 15 километров дороги на выезде из села Коктал в направлении трассы «Алматы–Хоргос». Продолжается капитальный ремонт подъездной дороги к селу Баскуншы, завершение которого запланировано на следующий год.

- Учитывая обращения местных жителей, начат капитальный ремонт 11,8 километра подъездной дороги села Ынталы. В этом году будет уложено асфальтовое покрытие, а в следующем дорога будет благоустроена и введена в эксплуатацию. Кроме того, ведутся ремонтные работы на восьми улицах населенных пунктов Жаркент, Аулиеагаш и Баскуншы. На данный момент завершен ремонт двух улиц в Баскуншы. Работы по обновлению внутригородских дорог Жаркента и села Аулиеагаш продолжатся в следующем году, — сообщил Бейбит Исабаев.

Напомним, за последние три года на территории Кербулакского и Панфиловского районов обновлен 241 километр дорог республиканского значения. В результате дорожное покрытие приведено в соответствие с нормативными требованиями. В текущем году на ремонт и содержание местных дорог Панфиловского района выделены средства на 29 километров автодорог.

