Автолизинг для физических лиц: Минторговли вынесло проект на обсуждение

В документе отмечается, что изменения нужны для поддержки экономических реформ и упрощения доступа граждан к финансовым инструментам. В их числе — возможность брать автомобили в лизинг физическим лицам.

В министерстве подчеркнули, что принятие проекта не окажет отрицательного влияния на экономику, правовую сферу и национальную безопасность.

В Казахстане набирает популярность финансовая лизинговая программа для физических лиц, позиционируемая как альтернатива традиционному автокредитованию. О специфике работы финансового механизма – читайте в нашем материале.