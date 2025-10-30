10:16, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Автолизинг для физических лиц: Минторговли вынесло проект на обсуждение
Министерство торговли и интеграции вынесло на публичное обсуждение проект изменений в правила внутренней торговли Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
В документе отмечается, что изменения нужны для поддержки экономических реформ и упрощения доступа граждан к финансовым инструментам. В их числе — возможность брать автомобили в лизинг физическим лицам.
В министерстве подчеркнули, что принятие проекта не окажет отрицательного влияния на экономику, правовую сферу и национальную безопасность.
