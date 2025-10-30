РУ
    10:16, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Автолизинг для физических лиц: Минторговли вынесло проект на обсуждение

    Министерство торговли и интеграции вынесло на публичное обсуждение проект изменений в правила внутренней торговли Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тракторы
    Фото: акимат Жамбылской области

    В документе отмечается, что изменения нужны для поддержки экономических реформ и упрощения доступа граждан к финансовым инструментам. В их числе — возможность брать автомобили в лизинг физическим лицам.

    В министерстве подчеркнули, что принятие проекта не окажет отрицательного влияния на экономику, правовую сферу и национальную безопасность.

    В Казахстане набирает популярность финансовая лизинговая программа для физических лиц, позиционируемая как альтернатива традиционному автокредитованию. О специфике работы финансового механизма – читайте в нашем материале

     

