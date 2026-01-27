РУ
    00:20, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Автоколонну на трассе Актау — Жанаозен задержал верблюд

    Необычный случай произошел на автодороге Актау — Жанаозен, где на проезжую часть вышел верблюд. Ситуацию вовремя заметил сотрудник патрульной полиции Нурсултан Багибаев — животное оперативно отвели с дороги, передает агентство Kazinform.

    Верблюд, түйе
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Сотрудники патрульной полиции организовали и обеспечили безопасное и бесперебойное движение более 500 транспортных средств на данном участке трассы. 

    В полиции напомнили, что на загородных автодорогах нередко фиксируются случаи выхода домашних животных на проезжую часть. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать меры предосторожности, особенно при движении в темное время суток и на открытых участках трасс.

    Ранее стало известно, что четыре человека погибли в ДТП на трассе Актобе — Оренбург. 

     

