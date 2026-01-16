Автофиксацию скорости введут на платных трассах Костанайской области

Речь идет об участках KAZ19 «Костанай — Денисовка» и KAZ03 «Костанай — граница Российской Федерации», где системы установлены на арочных конструкциях АО «КазАвтоЖол».

Как сообщили в полиции, комплексы предназначены для автоматической фиксации превышения установленной скорости движения транспортных средств. Контроль будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями Правил дорожного движения Республики Казахстан.

Арки с комплексами «Зерек-2» размещены на следующих участках автодорог:

в районе жилого массива «Кунай» — 545 км.



вблизи поселков района Б. Майлина:



п. Юбилейный — 501 км;



п. Тобыл — 457 км;



вблизи села Денисовка — 385 км.



в направлении Карабалыкского района:



пост Кайрак — 379 км;



перекресток на п. Тогузак — 424 км;



в районе п. Озерное — 499 км.



Все зафиксированные административные правонарушения будут автоматически поступать в информационную систему «Единый реестр административных правонарушений».

В полиции Костанайской области призывают водителей соблюдать установленный скоростной режим и требования ПДД, отмечая, что внедрение комплексов направлено на снижение аварийности и повышение безопасности на трассах региона.

