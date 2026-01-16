РУ
    02:14, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Автофиксацию скорости введут на платных трассах Костанайской области

    С 16 января 2026 года на платных автодорогах Костанайской области начнут функционировать автоматические комплексы фиксации нарушений скоростного режима «Зерек-2», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Автофиксацию скорости введут на платных трассах Костанайской области
    Фото: ДП Костанайской области

    Речь идет об участках KAZ19 «Костанай — Денисовка» и KAZ03 «Костанай — граница Российской Федерации», где системы установлены на арочных конструкциях АО «КазАвтоЖол».

    Как сообщили в полиции, комплексы предназначены для автоматической фиксации превышения установленной скорости движения транспортных средств. Контроль будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями Правил дорожного движения Республики Казахстан.

    Арки с комплексами «Зерек-2» размещены на следующих участках автодорог:

    • в районе жилого массива «Кунай» — 545 км.

    вблизи поселков района Б. Майлина:

    • п. Юбилейный — 501 км;
    • п. Тобыл — 457 км;
    • вблизи села Денисовка — 385 км.

    в направлении Карабалыкского района:

    • пост Кайрак — 379 км;
    • перекресток на п. Тогузак — 424 км;
    • в районе п. Озерное — 499 км.

    Все зафиксированные административные правонарушения будут автоматически поступать в информационную систему «Единый реестр административных правонарушений».

    В полиции Костанайской области призывают водителей соблюдать установленный скоростной режим и требования ПДД, отмечая, что внедрение комплексов направлено на снижение аварийности и повышение безопасности на трассах региона.

    Ранее сенатор Жанна Асадова предложила изменить систему проверки водителей на степень опьянения в Казахстане.

