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Автодороги областного значения ремонтируют в Туркестанской области

24 Августа 2020 22:15
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Автодороги областного значения ремонтируют в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Сайрамском районе Туркестанской области ремонтируют автодороги областного значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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Ведутся работы по среднему ремонту автомобильной дороги областного значения, соединяющей центр Сайрамского района Туркестанской области с населенными пунктами Аксукент и Карамурт. Общая протяженность дороги составляет 22,5 км. Согласно плану, до конца года 2 слоя асфальтобетонного покрытия уложат на 14 км. В настоящее время соответствующие работы завершены наполовину.

По заказу управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области ТОО «Корпорация Сити Строй» для ремонта объекта привлекло 10 единиц техники и 50 рабочих. Дорогу областного значения между двумя населенными пунктами Сайрамского района намерены сдать в эксплуатацию в следующем году.

В соответствии с планом, на автодороге областного значения КХ-8 Граница Республики Узбекистан – Шардара – Арыс – Темирлан - М-32 специалисты ГКП «Оңтүстік жолдары» совместно с инспекцией транспортного контроля по Туркестанской области, управлением полиции города Арыси провели совместные рейдовые мероприятия. В результате в отношении ряда водителей грузового транспорта были составлены административные протоколы. Рейдовые мероприятия будут продолжены и в дальнейшем.


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#Инфраструктурные проекты   #Туркестанская область   #Строительство   #Дороги  
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