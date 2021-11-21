Автобусную полосу по проспекту Абая перекроют из-за строительства метро в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 22 ноября перекроют автобусную полосу в восточном направлении на участке проспекта Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с началом работ по закреплению грунтов над демонтажной камерой перегона станции «Сарыарка» - станции «Момышулы», с 22 ноября по 30 ноября 2021 года по проспекту Абая между улицами Саина и Момышулы в восточном направлении автобусная полоса будет перекрыта для движения», - сообщили в управлении городской мобильности.

КГП «Метрополитен» просит горожан отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда.

Ранее аким Алматы поручил обеспечить технический запуск двух новых станций - «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы» до конца текущего года. Тогда сообщалось , после ввода двух станций пассажиропоток метро вырастет до 86 тысяч человек в день.



