Автобусная полоса и велодорожки появятся по ВОАД и проспекту Аль-Фараби в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автобусную полосу, тротуары и велодорожки планируют построить от аэропорта до парка Первого Президента в Алматы. Об этом во время онлайн-презентации «Развитие Алматы 2021 года: проекты благоустройства и озеленения» рассказал руководитель управления городского планирования и урбанистики города Алмасхан Ахмеджанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алмасхан Ахмеджанов отметил, что рассмотрены разные варианты дизайнерами. По его словам, характер города определяется его улицами, общественными пространствами. Город должен быть привлекательным для населения, для туристов и удобным для горожан. В итоге было решено создать тротуары, автобусную полосу, велодорожки, расширить мосты, аллеи и так далее.

В частности спикер рассказал об улицах Майлина, Бухтарминская, Кульджинский тракт, Восточная объездная дорога и проспекте Аль-Фараби.

«Все эти улицы имеют свою историю. Когда-то не было у нас ВОАД, когда-то улица Бухтарминская находилась за пределами территории города. Сегодня она вошла в границу города. В целом на сегодня мы имеем очень хорошую магистраль, которая соединяет северо-восточную часть города - это аэропорт с юго-западной частью города - это микрорайон Орбита, парк Первого Президента, где сконцентрировались основные градообразующие элементы, которые на сегодняшний день мы хотим раскрыть путем формирования данного пешеходного пространства», - сказал он.

Ранее сообщалось, что парковку перед Парком Первого Президента уберут в Алматы. Также в городе появятся экологический центр и улица-календарь.







