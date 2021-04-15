Автобусная полоса и велодорожки появятся по ВОАД и проспекту Аль-Фараби в Алматы
Алмасхан Ахмеджанов отметил, что рассмотрены разные варианты дизайнерами. По его словам, характер города определяется его улицами, общественными пространствами. Город должен быть привлекательным для населения, для туристов и удобным для горожан. В итоге было решено создать тротуары, автобусную полосу, велодорожки, расширить мосты, аллеи и так далее.
В частности спикер рассказал об улицах Майлина, Бухтарминская, Кульджинский тракт, Восточная объездная дорога и проспекте Аль-Фараби.
«Все эти улицы имеют свою историю. Когда-то не было у нас ВОАД, когда-то улица Бухтарминская находилась за пределами территории города. Сегодня она вошла в границу города. В целом на сегодня мы имеем очень хорошую магистраль, которая соединяет северо-восточную часть города - это аэропорт с юго-западной частью города - это микрорайон Орбита, парк Первого Президента, где сконцентрировались основные градообразующие элементы, которые на сегодняшний день мы хотим раскрыть путем формирования данного пешеходного пространства», - сказал он.
Ранее сообщалось, что парковку перед Парком Первого Президента уберут в Алматы. Также в городе появятся экологический центр и улица-календарь.