    11:20, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Автобусы снова заезжают в аэропорт Алматы: где их остановки

    Заезд общественного транспорта возобновился на территорию международного аэропорта Алматы, передает агентство Kazinform.

    международный аэропорт Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Как и было обещано, теперь пассажиры могут добраться из города до аэропорта и обратно напрямую на общественном транспорте, что значительно повышает удобство и доступность поездки.

    В настоящее время на территорию аэропорта Алматы заезжают два маршрута: дневной № 92 и ночной № 3.

    — Остановки расположены рядом с терминалами T1 (Терминал внутренних рейсов) и T2 (Международный терминал). Интервалы движения составляют от 8 до 12 минут, а в зимний период с учетом дорожной ситуации от 10 до 15 минут. В дневное время предусмотрен технологический перерыв, во время которого автобусы временно находятся на территории аэропорта, после чего вновь продолжают движение по маршруту, — рассказали в аэропорту Алматы.

    Отмечено, что работы по развитиею доступной и удобной транспортной инфраструктуры в аэропррту Алматы продолжаются

    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
