Автобусы снова заезжают в аэропорт Алматы: где их остановки

Как и было обещано, теперь пассажиры могут добраться из города до аэропорта и обратно напрямую на общественном транспорте, что значительно повышает удобство и доступность поездки.

В настоящее время на территорию аэропорта Алматы заезжают два маршрута: дневной № 92 и ночной № 3.

— Остановки расположены рядом с терминалами T1 (Терминал внутренних рейсов) и T2 (Международный терминал). Интервалы движения составляют от 8 до 12 минут, а в зимний период с учетом дорожной ситуации от 10 до 15 минут. В дневное время предусмотрен технологический перерыв, во время которого автобусы временно находятся на территории аэропорта, после чего вновь продолжают движение по маршруту, — рассказали в аэропорту Алматы.

Отмечено, что работы по развитиею доступной и удобной транспортной инфраструктуры в аэропррту Алматы продолжаются.