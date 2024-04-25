Автобус загорелся в Алматы

В Алматы по проспекту Райымбека загорелся пассажирский автобус, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео пожара распространяется в соцсетях. Как сообщили в ДЧС города, 25 апреля в 15:05 силы и средства были направлены на сообщение о загорании автобуса в Жетысуский район, на проспект Райымбека, угол улицы Суюнбая.