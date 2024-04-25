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    16:28, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Автобус загорелся в Алматы

    Автобус загорелся в Алматы
    Фото: кадр из видео

    В Алматы по проспекту Райымбека загорелся пассажирский автобус, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео пожара распространяется в соцсетях. Как сообщили в ДЧС города, 25 апреля в 15:05 силы и средства были направлены на сообщение о загорании автобуса в Жетысуский район, на проспект Райымбека, угол улицы Суюнбая.

    — На месте происшествия, поданы стволы с огнетушащим средством. Обстановка под контролем системы обнаружения задымлений и пожаров. Пожар локализован в 15:16. Жертв и пострадавших нет, — прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

    Теги:
    ДЧС Пожар Происшествия, ЧС Автобус Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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