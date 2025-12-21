Автобус с пассажирами застрял на трассе в Костанайской области
В Федоровском районе Костанайской области спасатели помогли пассажирам автобуса, который остановился на трассе из-за технической неисправности, передает корреспондент агентства Kazinform.
Минувшей ночью на автодороге республиканского значения «Астана – Костанай – граница РФ» спасатели МЧС оказали помощь пассажирам автобуса, остановившегося в пути.
В четырех километрах от села Федоровка автобус, следовавший по маршруту «Таджикистан – Россия», был вынужден остановиться из-за технической неисправности. Из-за понижения температуры возникла угроза для находившихся в салоне людей.
Совместными усилиями МЧС, местных исполнительных органов и полиции были эвакуированы 16 пассажиров, в том числе восемь детей. Людей доставили в пункт обогрева, расположенный в селе Жарколь. Медицинская помощь никому из пассажиров не потребовалась.
Спасатели напомнили, что в период ухудшения погодных условий рекомендуется воздержаться от дальних поездок, а в случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться по номеру 112.
Накануне из автобуса эвакуировали более 20 человек на трассе в Акмолинской области.