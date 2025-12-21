РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:06, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Автобус с пассажирами застрял на трассе в Костанайской области

    В Федоровском районе Костанайской области спасатели помогли пассажирам автобуса, который остановился на трассе из-за технической неисправности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Автобус с пассажирами застрял на трассе в Костанайской области
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Минувшей ночью на автодороге республиканского значения «Астана – Костанай – граница РФ» спасатели МЧС оказали помощь пассажирам автобуса, остановившегося в пути.

    В четырех километрах от села Федоровка автобус, следовавший по маршруту «Таджикистан – Россия», был вынужден остановиться из-за технической неисправности. Из-за понижения температуры возникла угроза для находившихся в салоне людей.

    Совместными усилиями МЧС, местных исполнительных органов и полиции были эвакуированы 16 пассажиров, в том числе восемь детей. Людей доставили в пункт обогрева, расположенный в селе Жарколь. Медицинская помощь никому из пассажиров не потребовалась.

    Спасатели напомнили, что в период ухудшения погодных условий рекомендуется воздержаться от дальних поездок, а в случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться по номеру 112.

    Накануне из автобуса эвакуировали более 20 человек на трассе в Акмолинской области.

