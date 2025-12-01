РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:24, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    21 пассажира эвакуировали из сломавшегося автобуса на трассе в Акмолинской области

    Среди эвакуированных 17 граждан Узбекистана и четыре казахстанца, передает корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, в 20 км от города Кокшетау, на автодороге «Астана — Кокшетау» вышел из строя рейсовый автобус, следовавший из Петропавловска в Шымкент. Пассажиры, а это 17 граждан Узбекистана и четыре казахстанца, оказались в затруднительном положении.

    — Оперативно прибывшие спасатели эвакуировали всех пассажиров и разместили их в пункте обогрева «Центр адаптации» города Кокшетау. Они продолжат путь после ремонта транспортного средства, — поделился официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев. 

    Эвакуированные поблагодарили спасателей.

    Между тем, спасатели региона напоминают, что зимой нужно максимально быть внимательным на дорогах и обязательно учитывать погодные условия перед поездкой.

    Ранее сообщалось, что около 100 машин спасли из снежного плена в Костанайской области. 

    Теги:
    ДЧС Автобус Иностранцы Спасатели Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают