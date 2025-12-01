21 пассажира эвакуировали из сломавшегося автобуса на трассе в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, в 20 км от города Кокшетау, на автодороге «Астана — Кокшетау» вышел из строя рейсовый автобус, следовавший из Петропавловска в Шымкент. Пассажиры, а это 17 граждан Узбекистана и четыре казахстанца, оказались в затруднительном положении.

— Оперативно прибывшие спасатели эвакуировали всех пассажиров и разместили их в пункте обогрева «Центр адаптации» города Кокшетау. Они продолжат путь после ремонта транспортного средства, — поделился официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

Эвакуированные поблагодарили спасателей.

Между тем, спасатели региона напоминают, что зимой нужно максимально быть внимательным на дорогах и обязательно учитывать погодные условия перед поездкой.

