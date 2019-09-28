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Автобус с 34 пассажирами загорелся в Туркестанской области

28 Сентября 2019 02:31
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Автобус с 34 пассажирами загорелся в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области загорелся автобус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«27 сентября в 21:36 в Тюлькубасском районе Туркестанской области на 597 км трассы Алматы- Термез произошло возгорание пассажирского автобуса марки Yutong, следовавшего по маршруту Сарыагаш- Алматы. Всего в салоне находились 34 пассажира. До прибытия пожарных подразделений пассажиры эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет», - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

По информации КЧС, принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 22:13 и ликвидирован в 22:25. К тушению пожара были привлечены 8 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Происшествия,
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Ринат Дусумов

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