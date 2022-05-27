23:24
27 Мая 2022 22:15
Авто с поддельными номерами и штрафами на 2 млн тенге выявили в Туркестане
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Авто с поддельными номерами и штрафами на 2 млн тенге выявили в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В Туркестанской области установлены камеры видеонаблюдения и ведется работа по обеспечению безопасности населения, соблюдению ПДД и недопущению ДТП. Камеры видеонаблюдения подключены к ЦОУ ДП области.
Только за последнюю неделю по городу Туркестану камерами видеонаблюдения установлено четыре водителя, управлявших авто в нетрезвом состоянии, семь водителей, затонировавших передние окна автомобиля, и один водитель автомобиля без государственных регистрационный знаков.
Также по горячим следам раскрыты два преступления. В полиции отметили, что с помощью новой запущенной программой «Коргау» с 19 мая выявлено более 90 правонарушений.
Через эту систему поступил сигнал об автомобиле Nexia с поддельными номерами, водитель которой не оплатил штрафы на 2 млн тенге.
Дежурные ЦОУ сообщили об этом сотрудникам батальона патрульной полиции, которые установили местонахождения правонарушителя. Полицейские остановили авто на пересечении проспекта Тауке-хана и улицы Кенесары.
Выяснилось, что водитель также не пристегнул ремень безопасности. Молодой человек с октября прошлого года по март 2022 года совершил 67 административных правонарушений и набрал штрафов на 2 млн 244 тыс. тенге.
В отношении водителя Nexia составили административный протокол по ст. 593 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения» и ст. 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». Автомашину нарушителя водворили на штрафстоянку.
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