Австралия первой в мире начнет испытание противораковой вакцины для детей

Клиническое исследование, проводимое Университетом Квинсленда и Южно-Австралийским институтом здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI), будет использовать мРНК-медицину для стимуляции иммунной системы организма к борьбе с раковыми клетками, пишет ABC News.

Четырехлетнее исследование с участием около 70 детей с «мрачным прогнозом» проверит безопасность и эффективность экспериментального лечения.

Научный руководитель исследования Брэндон Уэйнрайт из Университета Квинсленда (UQ) заявил, что небольшие образцы опухоли каждого ребенка будут подвергнуты генетическому секвенированию и оценке на наличие индивидуальных онкомаркеров, которые могут быть использованы в качестве мишеней для терапии.

Затем для каждого ребенка в течение примерно восьми недель после его включения в исследование будет изготовлена ​​индивидуальная вакцина.

Профессор Уэйнрайт, посвятивший 30 лет исследованию рака головного мозга у детей, заявил, что в испытаниях смогут принять участие дети, у которых «полностью исчерпаны все другие варианты лечения».

— Поскольку эти заболевания настолько серьезны на момент начала клинических испытаний, мы узнаем, наблюдалась ли реакция у какого-либо отдельного пациента в течение 12 месяцев после начала лечения, — сказал он.

Профессор Уэйнрайт из Института Фрейзера при Университете Квинсленда сотрудничал с канадской компанией Providence Therapeutics, занимающейся разработкой мРНК-препаратов, и другими партнерами, чтобы использовать эту технологию для лечения рака головного мозга у детей.

Он сказал, что персонализированные мРНК-вакцины против рака уже показали многообещающие результаты у взрослых с раком поджелудочной железы и меланомой.

Профессор Уэйнрайт заявил, что детские опухоли головного мозга умело скрываются от иммунной системы и их необходимо выявлять, прежде чем можно будет начать лечение.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 2026 года мальчиков начнут вакцинировать от ВПЧ.