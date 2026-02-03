РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:35, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Австралия первой в мире начнет испытание противораковой вакцины для детей

    В конце этого года в восьми больницах по всей Австралии начнутся первые в мире испытания персонализированной вакцины для детей со смертельно опасными видами рака головного мозга, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Университет Гриффита

    Клиническое исследование, проводимое Университетом Квинсленда и Южно-Австралийским институтом здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI), будет использовать мРНК-медицину для стимуляции иммунной системы организма к борьбе с раковыми клетками, пишет ABC News

    Четырехлетнее исследование с участием около 70 детей с «мрачным прогнозом» проверит безопасность и эффективность экспериментального лечения.

    Научный руководитель исследования Брэндон Уэйнрайт из Университета Квинсленда (UQ) заявил, что небольшие образцы опухоли каждого ребенка будут подвергнуты генетическому секвенированию и оценке на наличие индивидуальных онкомаркеров, которые могут быть использованы в качестве мишеней для терапии.

    Затем для каждого ребенка в течение примерно восьми недель после его включения в исследование будет изготовлена ​​индивидуальная вакцина.

    Профессор Уэйнрайт, посвятивший 30 лет исследованию рака головного мозга у детей, заявил, что в испытаниях смогут принять участие дети, у которых «полностью исчерпаны все другие варианты лечения».

    — Поскольку эти заболевания настолько серьезны на момент начала клинических испытаний, мы узнаем, наблюдалась ли реакция у какого-либо отдельного пациента в течение 12 месяцев после начала лечения, — сказал он.

    Профессор Уэйнрайт из Института Фрейзера при Университете Квинсленда сотрудничал с канадской компанией Providence Therapeutics, занимающейся разработкой мРНК-препаратов, и другими партнерами, чтобы использовать эту технологию для лечения рака головного мозга у детей.

    Он сказал, что персонализированные мРНК-вакцины против рака уже показали многообещающие результаты у взрослых с раком поджелудочной железы и меланомой.

    Профессор Уэйнрайт заявил, что детские опухоли головного мозга умело скрываются от иммунной системы и их необходимо выявлять, прежде чем можно будет начать лечение.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане с 2026 года мальчиков начнут вакцинировать от ВПЧ

    Жулдыз Атагельдиева
