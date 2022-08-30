30 Августа 2022 12:54

Авокадо, арбузы и финики начали выращивать в Англии из-за жары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Установившаяся этим летом в Великобритании жара оказала благотворный эффект на растительность, которую прежде здесь разводили лишь в теплицах. Рекордно высокие температуры привели к щедрому урожаю экзотических сельхозкультур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Британские садоводы сообщили, что у них выросли арбузы, фиги и авокадо. Растения, которые раньше считались в Британии исключительно домашними, например, оливы или пальмы, теперь хорошо растут на улице, тогда как традиционные местные виды, наоборот, вынуждены приспосабливаться к меняющимся климатическим условиям.

«Дождливые зимы и более жаркая и сухая летняя погода с непредсказуемыми объемами осадков создают благоприятные условия для произрастания более экзотических видов. В средних широтах Северного полушария вегетационный период (промежуток времени между первыми всходами весной и увяданием растений осенью) становится длиннее, что положительно сказывается на урожайности и плодоносности растений», - объясняет Королевское садоводческое общество.

Ученые предупреждают, что более жаркая погода летом может повлечь за собой засухи, которые способны создать трудности с орошением сельхозкультур.

В графстве Йоркшир на севере Англии климатические процессы отслеживают сотрудники ботанического сада Харлоу Карр, расположенного на окраине города Харрогейт. В стенах сада с 2020 года появился участок, засаженный субтропическими растениями. 17 лет назад здесь росли выносливые кустарники и холодоустойчивые многолетние. Теперь же йоркширскую зиму могут переносить холодоустойчивые бананы, георгины, некоторые виды имбиря.

Немного южнее Йоркшира, в регионе Восточная Англия садовод-любитель Крис Боуэр вырастил у себя арбузы и фиги, китайские финики, хурму и южно-азиатский цитрусовый юдзу.

В городах из-за эффекта локального нагрева, связанного с инфраструктурой, плодоносят экзотические деревья. Ботаник из Королевских садов Кью Джеймс Уонг обнаружил, что в Лондоне растут авокадо. Он считает, что деревья появились из проросших косточек и прижились. Более того, они оказались устойчивыми к перепадам температур.

Но эксперты предупреждают, что в будущем продолжение сухой жаркой погоды в летний период может негативно сказаться на растениях из-за недостатка воды. В этом году в Англии во многих реках и резервуарах уровень воды резко падал, компании вводили запреты на использование шлангов для полива на частных участках.

Ранее сообщалось, что жара и засуха в Европе грозят катастрофическими последствиями. Даже исток Темзы впервые в истории пересох из-за жары.

Фото: www.bbc.com