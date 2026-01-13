РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:42, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Авиаслужбы спасения в России столкнулись с дефицитом вертолетов

    Сейчас нехватка спасательных Ми-8 и самолетов Ан-26 отмечается в 31 из 111 утвержденных Росавиацией пунктов дежурства такой техники, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на «Известия».

    Авиаслужбы спасения в России столкнулись с дефицитом вертолетов
    Фото: Известия

    Отмечается, что это может негативно сказаться на оказании помощи жертвам катастроф.

    Перевозчики рассказали, что вертолетные авиакомпании не хотят проводить поисково-спасательные работы из-за низких тарифов на выполнение полетов, установленные Госкорпорацией по организации воздушного движения.

    По подсчетам Gelix Airlines, чтобы сделать работу рентабельной, необходимо поднять тарифы минимум на 75%. Если тарифы не приблизятся к «экономически обоснованным», то «пробелы» в поисково-спасательном обеспечении регионов в текущем году могут вырасти в 1,5–2 раза.

    Из-за низких тарифов в 2025 году как минимум в 11 городах не нашлось участников на торги по государственным контрактам на поисково-спасательное обеспечение (ПСО) с использованием вертолетов Ми-8. В частности, в Абакане торги срывались трижды, после чего цену контракта подняли с 114 млн до 119 млн руб., но это не помогло найти участников.

    Ранее сообщалось, что Airbus испытывает нехватку деталей.

    Теги:
    Вертолет Мировые новости Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
    Сейчас читают