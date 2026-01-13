Авиаслужбы спасения в России столкнулись с дефицитом вертолетов
Сейчас нехватка спасательных Ми-8 и самолетов Ан-26 отмечается в 31 из 111 утвержденных Росавиацией пунктов дежурства такой техники, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на «Известия».
Отмечается, что это может негативно сказаться на оказании помощи жертвам катастроф.
Перевозчики рассказали, что вертолетные авиакомпании не хотят проводить поисково-спасательные работы из-за низких тарифов на выполнение полетов, установленные Госкорпорацией по организации воздушного движения.
По подсчетам Gelix Airlines, чтобы сделать работу рентабельной, необходимо поднять тарифы минимум на 75%. Если тарифы не приблизятся к «экономически обоснованным», то «пробелы» в поисково-спасательном обеспечении регионов в текущем году могут вырасти в 1,5–2 раза.
Из-за низких тарифов в 2025 году как минимум в 11 городах не нашлось участников на торги по государственным контрактам на поисково-спасательное обеспечение (ПСО) с использованием вертолетов Ми-8. В частности, в Абакане торги срывались трижды, после чего цену контракта подняли с 114 млн до 119 млн руб., но это не помогло найти участников.
