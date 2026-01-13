Авиаслужбы спасения в России столкнулись с дефицитом вертолетов

Отмечается, что это может негативно сказаться на оказании помощи жертвам катастроф.

Перевозчики рассказали, что вертолетные авиакомпании не хотят проводить поисково-спасательные работы из-за низких тарифов на выполнение полетов, установленные Госкорпорацией по организации воздушного движения.

По подсчетам Gelix Airlines, чтобы сделать работу рентабельной, необходимо поднять тарифы минимум на 75%. Если тарифы не приблизятся к «экономически обоснованным», то «пробелы» в поисково-спасательном обеспечении регионов в текущем году могут вырасти в 1,5–2 раза.

Из-за низких тарифов в 2025 году как минимум в 11 городах не нашлось участников на торги по государственным контрактам на поисково-спасательное обеспечение (ПСО) с использованием вертолетов Ми-8. В частности, в Абакане торги срывались трижды, после чего цену контракта подняли с 114 млн до 119 млн руб., но это не помогло найти участников.

