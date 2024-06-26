Airbus испытывает нехватку деталей

Airbus сообщил, что испытывает нехватку миллионов деталей, в том числе двигателей, авиационных конструкций и интерьеров кабин, что саботирует планы по производству самолетов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Taipei Times.

Проблемы, с которыми сталкиваются Airbus и конкурирующая компания Boeing, вызваны не слабым спросом на их продукцию, а цепочкой поставок, которая сильно растянулась на несколько лет.

В этом году компания рассчитывает передать 770 самолетов вместо 800 единиц. Прогнозируется, что прибыль достигнет 5,5 млрд евро (5,9 млрд долларов США) в этом году, по сравнению с запланированными 7 млрд евро, а свободный денежный поток составит 3,5 млрд вместо 4 млрд.

Airbus также продлила планы по производству 75 узкофюзеляжных самолетов А320 на один год до 2027 года. Этот более консервативный подход приведет к дальнейшему усилению дефицита новых самолетов.

Многие авиакомпании начали жаловаться, что поставки новых самолетов задерживаются, что вынуждает их дольше эксплуатировать старые модели.

Нехватка деталей для салонов отражается на способности авиакомпании ремонтировать старые самолеты, что делает поставки Airbus ограниченными, –- сообщил генеральный директор Гийом Фори.

Ранее в этом месяце генеральный директор Airbus заявил, что любые проблемы с поставками могут сохраниться в течение следующих двух-трех лет.