Авиакомпании Ближнего Востока возвращаются к нормальному режиму работы

Ранее крупнейшие авиакомпании Ближнего Востока объявили о возобновлении работы в регионе после отмены или перенаправления некоторых рейсов в связи с иранской атакой против Израиля, имевшей место в ночь с субботы на воскресенье, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Voice of America.

Авиакомпания Emirates, отменившая некоторые рейсы и изменившая маршрут других из-за временного закрытия воздушного пространства в регионе, возобновляет регулярные рейсы в Иорданию, Ливан и Ирак и обратно с полудня воскресенья.

Об этом сообщил представитель компании.

Qatar Airways также возобновила рейсы в Амман, Бейрут и Багдад. Etihad Airways планирует, начиная с понедельника, выполнять регулярные пассажирские и грузовые рейсы между Абу-Даби и Тель-Авивом, Амманом и Бейрутом.

Etihad Airways предупредила, что после временного закрытия воздушного пространства в некоторых частях ближневосточного региона, по мере возвращения к нормальному режиму работы, может сохраняться риск некоторых перебоев в работе в понедельник 15 апреля.

- Временное закрытие ряда воздушных пространств в регионе повлияло на некоторые наши рейсы, – говорится в заявлении авиакомпании Fly Dubai из Объединенных Арабских Эмиратов.

Иордания, Ирак и Ливан объявили утром в воскресенье, что вновь открыли свое воздушное пространство. Израильские авиакомпании заявили, что возвращаются к нормальному режиму работы.