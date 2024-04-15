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    10:57, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Авиакомпании Ближнего Востока возвращаются к нормальному режиму работы

    самолет
    Фото: pixabay.com

    Ранее крупнейшие авиакомпании Ближнего Востока объявили о возобновлении работы в регионе после отмены или перенаправления некоторых рейсов в связи с иранской атакой против Израиля, имевшей место в ночь с субботы на воскресенье, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Voice of America.

    Авиакомпания Emirates, отменившая некоторые рейсы и изменившая маршрут других из-за временного закрытия воздушного пространства в регионе, возобновляет регулярные рейсы в Иорданию, Ливан и Ирак и обратно с полудня воскресенья.

    Об этом сообщил представитель компании.

    Qatar Airways также возобновила рейсы в Амман, Бейрут и Багдад. Etihad Airways планирует, начиная с понедельника, выполнять регулярные пассажирские и грузовые рейсы между Абу-Даби и Тель-Авивом, Амманом и Бейрутом.

    Etihad Airways предупредила, что после временного закрытия воздушного пространства в некоторых частях ближневосточного региона, по мере возвращения к нормальному режиму работы, может сохраняться риск некоторых перебоев в работе в понедельник 15 апреля.

    - Временное закрытие ряда воздушных пространств в регионе повлияло на некоторые наши рейсы, – говорится в заявлении авиакомпании Fly Dubai из Объединенных Арабских Эмиратов.

    Иордания, Ирак и Ливан объявили утром в воскресенье, что вновь открыли свое воздушное пространство. Израильские авиакомпании заявили, что возвращаются к нормальному режиму работы.

    Теги:
    Авиация Ближний Восток Иран Мировые новости Задержка и отмена авиарейсов Ситуация на Ближнем Востоке Иордания
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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