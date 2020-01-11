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Авиакатастрофа под Алматы: все дети выписаны домой

11 Января 2020 16:05
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Авиакатастрофа под Алматы: все дети выписаны домой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Накануне двое детей, остававшиеся на лечении в Центре детской неотложной медицинской помощи были выписаны на амбулаторное лечение. Об этом рассказал и.о руководителя управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим, что при авиакатастрофе 9 детей были доставлены в стационар с различными диагнозами. Двоим ребятам врачи провели высокотехнологоческие операции, которые прошли успешно.

В целом, на сегодня 16 пострадавших продолжают лечение в стационарах Алматы, в Алматинской многопрофильной клинической больнице и в Нур-Султане.

В частности, 7 взрослых в городской клинической больнице № 4, 2 взрослых в больнице скорой неотложной медицинской помощи, 2 взрослых в Центральной городской больнице, 2 взрослых в Алматинской многопрофильной клинической больнице, 2 пациента проходят оздоровление в НИИТО в Нур-Султане и 1 пациент в НЦНХ в столице.

Всего, в день авиакатастрофы в стационары поступило 52 пациентов, в том числе 9 детей.

Ранее сообщалось, что Уполномоченный по правам ребенка РК Аружан Саин оказывает помощь пострадавшим в авиакатастрофе детям.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.

Накануне вице-премьер РК назвал главную версию падения самолета Bek Air.

фото: inalmaty.kz/news
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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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