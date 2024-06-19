Авиабазу Национальной гвардии МВД РК показали журналистам

18 июня, в честь Дня казахстанской полиции Национальная гвардия МВД РК устроила День открытых дверей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НГ МВД РК.

На Авиационной базе Национальной гвардии, расположенной в районе столичного аэропорта проведен пресс-тур для представителей СМИ, посвященный Дню казахстанской полиции, организованный Министерством внутренних дел РК и Национальной гвардией.

Фото: Национальная гвардия МВД РК

В рамках тура была организована экскурсия для представителей СМИ. В частности, гостям были презентованы инфраструктура авиабазы, культурно-досуговый центр, спортивный комплекс, штаб воинской части 3656 и столовая для летного и инженерно-технического состава.

Заместитель командира воздушной эскадрильи по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Талгат Буланов отметил, что в начале мая этого года Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан — Президент страны Касым-Жомарт Токаев торжественно открыл эту авиабазу, при этом высоко оценил организацию боевой службы. Летчики перевозили гуманитарные грузы за границу. Также в ликвидации последствий паводков в стране в спасательных операциях активно помогала гвардейская авиация.

Фото: Национальная гвардия МВД РК

Журналисты увидели новые военные самолеты и вертолеты предназначенные: для перевозки личного состава и грузов, перевозки крупногабаритных грузов на внешней подвеске, проведения поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших и другого. Кроме того, была организована выставка образцов военной одежды и видов транспорта. Во время знакомства со столовой, попробовали пищу из меню летчиков. Также смогли поучаствовать в конкурсе по разборке-сборке автомата А-74 и пистолета Макарова, сдаче нормативов. Победители были награждены грамотой от имени заместителя министра внутренних дел РК — Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова.

Фото: Национальная гвардия МВД РК

Известный рекордсмен — тяжелоатлет Бауыржан Камалиев продемонстрировал буксировку военного самолета общим весом 32 тонны и установил новый рекорд. 40-летний подполковник МВД известен как штангист, занимающийся экстримом. За последние два года он побил мировой рекорд четыре раза.

Фото: Национальная гвардия МВД РК