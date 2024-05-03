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    13:40, 03 Май 2024 | GMT +6

    Президент принял участие в открытии авиабазы Нацгвардии в Астане

    Токаев открыл авиабазу Нацгвардии
    Фото: Акорда

    Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия авиационной базы Национальной гвардии в Астане, передает агентство Kazinform.

    Токаев открыл авиабазу Нацгвардии
    Акорда

    Глава государства поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что это знаменательный праздник, пробуждающий патриотические чувства и повышающий боевой дух, а Вооруженные силы Казахстана — надежный щит интересов нашей суверенной страны, незыблемая опора мира и стабильности.

    — Открытие авиационной базы — важнейшее событие не только для Национальной гвардии, но и для всей нашей армии. Авиабаза позволит значительно повысить потенциал силовых структур и обеспечить возможности для оперативных вылетов авиации. Государство уделяет самое пристальное внимание оснащению Вооруженных сил и развитию военной инфраструктуры, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Токаев открыл авиабазу Нацгвардии
    Токаев открыл авиабазу Нацгвардии
    Фото: Акорда

    Президент отдельно отметил, что во время беспрецедентных паводков в нашей стране военнослужащие были на передовой, тем самым продемонстрировав яркий пример верности своей присяге.

    — Особо хочу отметить профессионализм и высокий класс наших военных пилотов. Они смогли своевременно и без потерь доставить гуманитарные грузы в пострадавшие районы, обеспечить эвакуацию граждан в безопасные места. Я выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим, которые в трудное время были с народом, — сказал Глава государства.

    Теги:
    Нацгвардия Вооруженные силы Токаев Касым-Жомарт Астана
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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