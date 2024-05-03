Президент принял участие в открытии авиабазы Нацгвардии в Астане

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия авиационной базы Национальной гвардии в Астане, передает агентство Kazinform.

Акорда

Глава государства поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что это знаменательный праздник, пробуждающий патриотические чувства и повышающий боевой дух, а Вооруженные силы Казахстана — надежный щит интересов нашей суверенной страны, незыблемая опора мира и стабильности.

— Открытие авиационной базы — важнейшее событие не только для Национальной гвардии, но и для всей нашей армии. Авиабаза позволит значительно повысить потенциал силовых структур и обеспечить возможности для оперативных вылетов авиации. Государство уделяет самое пристальное внимание оснащению Вооруженных сил и развитию военной инфраструктуры, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Президент отдельно отметил, что во время беспрецедентных паводков в нашей стране военнослужащие были на передовой, тем самым продемонстрировав яркий пример верности своей присяге.