Аварию на водопроводе ликвидировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершены работы по ликвидации крупной аварии на сетях водоснабжения Турксибского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В АО «Алматы су» сообщили, что аварийными службами выполнены работы по устранению повреждений на водоводе в районе пересечения проспекта Рыскулова и улицы Герцена. С 18:00 начался запуск воды в сеть района, ведется наполнение трубопровода и опрессовка системы.

«Восстановление подачи воды потребителям в полном объеме ожидается в ближайшие часы. Рекомендуем осуществить сброс воды с сантехнических приборов в квартирах и домах до полного осветления воды», - отметили в компании.

21 апреля сообщалось, что в связи с аварийной ситуацией на сетях холодного водоснабжения временно ограничена подача воды в части жилых массивов Жетысуского и Турксибского районов.