Аварийное отключение электроэнергии произошло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи с непогодой в ряде районов произошло аварийное отключение электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Из-за сильного ветра в некоторых районах упали деревья, это привело к отключению в распределительной сети 6-10-0,4 киловольт, в результате чего от электроснабжения были отключены потребители Алматы», - сообщили в АО «Алатау Жарык Компаниясы».

Отключения произошли на улицах Жамакаева, Шукшина, Гагарина, Жарокова, Ауэзова, Жамбыла, Толе би, Шолохова, Сейфулина.

Оставшиеся без электроэнергии районы можно посмотреть на карте сайта АО «АЖК». В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Ожидаемое время включения 2 часа.