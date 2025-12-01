Авария устранена: электроснабжение в Каражале полностью восстановлено

Диагностика выявила неисправные трансформаторные подстанции и повреждения на подземных линиях, после чего авария была ликвидирована.

Как сообщили в акимате области Улытау, специалисты обследовали все трансформаторные подстанции города. Установлено, что ТП-9 по улице Байеш Батыра, обеспечивавшая электроэнергией 46 абонентов и одно социальное учреждение — отделение «Казпочты», признана непригодной к эксплуатации. Кроме того, выявлено замыкание на подземной линии ТП-38 по улице Б. Сулейменова, от которой питались еще девять абонентов.

К работам были привлечены городские предприятия — компания Qarmet, АО «ЖГОК», ТОО «Каражал Оперейтинг», ТОО «Орда групп», КГП «Городское коммунальное хозяйство акимата города Каражал» и КГП «Жайрем Болашақ». В ликвидации аварии участвовали 12 электриков, задействованы четыре единицы спецтехники и пять легковых автомобилей. На месте работала оперативная группа для координации действий.

О ходе устранения аварии рассказал работник компании Qarmet Бергентай Искаков, принимавший участие в восстановлении электроснабжения. К слову, жители Каражала прозвали его героем-спасителем.

— Из строя вышли девять трансформаторов. После обращения руководства я подключился к ремонтной бригаде уже на следующее утро. Сначала мы отключили все трансформаторы, затем проверили линию 6 кВ, промониторили состояние изоляции и заменили вышедшие из строя элементы. После этого начали поэтапно подключать трансформаторы по кварталам, — пояснил он.

По словам специалиста, основной причиной аварии стала перегрузка оборудования.

— Зимой потребление электроэнергии значительно возрастает, а линии и трансформаторы уже изношены. Предохранители не выдержали нагрузки — отсюда и авария, — отметил Бергентай Искаков.

Ранее сообщалось, что жители Каражала более суток были без электричества после аварии на подстанции — без света оказались сотни домов и ключевые социальные объекты.