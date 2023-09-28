Расследование аварии на ТЭЦ-3: Минэнерго выяснит, почему карагандинцы остались без света

Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК занимается расследованием технологического нарушения на ТЭЦ-3 города Караганда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

- Вследствие произошедшего короткого замыкания на открытом распределительном устройстве 220 кВ ТЭЦ-3 ТОО «Караганада-Энергоцентр» и дальнейшем перегрузе линий электроперадчи 110 кВ, связывающих ТЭЦ-3 Караганды и ГРЭС Топар, произошло полное снижение генерации на указанных электростанциях. Ввиду снижения выработки введены ограничения по промышленным потребителям г. Караганда и Карагандинской области порядка 350 МВт. В настоящее время работа указанных электростанций восстанавливается. В ближайшее время ограничения будут сняты. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики и акимата Карагандинской области, - говорится в сообщении ведомства.

После аварии на ТЭЦ-3 без электроснабжения остаются крупные районы Караганды.

В нескольких районах города нет воды. В акимате сообщили, что город частично запитали. Первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин выехал на Топарскую ГРЭС-2 для выяснения обстоятельств произошедшего.

Также сообщается, что в городе наблюдаются перебои с интернетом.

Ранее в пресс-службе акимата Караганды сообщили, что произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ.

Напомним, вчера несколько улиц Караганды остались под водой после мощного ливня с градом.