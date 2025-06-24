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    10:42, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Авария на теплосети: в Алматы вновь затопило улицу горячей водой

    Видео порыва теплотрассы на улице Казыбаева в Алматы появилось в социальных сетях, авария произошла во время плановых гидравлических испытаний, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Авария на теплосети: в Алматы вновь затопило улицу горячей водой
    Фото: кадр из видео

    По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», порыв произошел на одном из участков магистрального трубопровода, проходящего вблизи дома № 105а по улице Казыбаева. Жертв и пострадавших нет.

    — Порыв трубопровода диаметра 1000 мм в экстренном порядке был локализован аварийной бригадой ТОО «Алматинские тепловые сети». Его причина — коррозия трубопровода, — говорится в сообщении.

    Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. В период их проведения, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации.

    Недавно теплотрассу прорвало по улице Хусаинова в Алматы. 

    Теги:
    Авария на теплосетях Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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