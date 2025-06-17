Теплотрассу прорвало в Алматы

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», сегодня около 04:35 утра, во время ранее объявленных плановых гидравлических испытаний, произошел порыв на участке магистрального трубопровода, проходящего рядом с домом № 225 по улице Хусаинова. Пострадавших и жертв нет.

Порыв трубопровода диаметра 500 мм в экстренном порядке был локализован аварийной бригадой ТОО «Алматинские тепловые сети». По предварительным данным, его причина — изношенность трубы, введенной в эксплуатацию в 1987 году.

Отмечается, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. В период их проведения, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации.

Ранее сообщалось о том, что на территории всех районов Алматы начнут проводить гидравлические испытания тепловых сетей.

Модернизация тепловых сетей в Алматы потребует свыше 420 млрд тенге.