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    12:35, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Теплотрассу прорвало в Алматы

    Порыв теплотрассы по улице Хусаинова в Алматы произошел во время ее планового испытания в рамках подготовки к отопительному сезону, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Теплотрассу прорвало в Алматы
    Фото: кадр из видео

    Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», сегодня около 04:35 утра, во время ранее объявленных плановых гидравлических испытаний, произошел порыв на участке магистрального трубопровода, проходящего рядом с домом № 225 по улице Хусаинова. Пострадавших и жертв нет.

    Порыв трубопровода диаметра 500 мм в экстренном порядке был локализован аварийной бригадой ТОО «Алматинские тепловые сети». По предварительным данным, его причина — изношенность трубы, введенной в эксплуатацию в 1987 году.

    Отмечается, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. В период их проведения, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации.

    Ранее сообщалось о том, что на территории всех районов Алматы начнут проводить гидравлические испытания тепловых сетей. 

    Модернизация тепловых сетей в Алматы потребует свыше 420 млрд тенге. 

    Теги:
    Тепловые сети Авария на теплосетях Алматы ЖКХ
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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