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«Ауыл - ел бесігі»: ряд соцобъектов отремонтировали в Сайрамском районе Туркестанской области

11 Сентября 2020, 03:00
«Ауыл - ел бесігі»: ряд соцобъектов отремонтировали в Сайрамском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» в Сайрамском районе Туркестанской области проведен капитальный ремонт ряда объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» был проведен капитальный ремонт Дома культуры имени К. Жандарбекова в центре Сайрамского района. Устаревшее здание сейчас обновлено и скоро будет сдано в эксплуатацию. Объект оснащен системой отопления природным газом.

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Также в Сайрамском районе в рамках данного проекта проведен капитальный ремонт объектов образования и по одному объекту культуры и здравоохранения в селах Аксукент и Манкент. Также продолжается средний ремонт 10 дорог в двух сельских округах. Это большая поддержка сферы культуры района в свете Послания Главы государства.

9 сентября заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов в ходе рабочей поездки в Сайрамский район посетил и проинспектировал ряд объектов, где завершено строительство.

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Туркестанская область   Акимат   Строительство   Рухани жаңғыру   Регионы Казахстана  
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