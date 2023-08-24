Аулиекольский пожар: главу лесхоза освободили в зале суда

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении экс-руководителя Басаманского учреждения лесного хозяйства Асгата Жакашева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба физическим, юридическим лицам и государству, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.



«Несмотря на установленный запрет на пребывание физических лиц на территории лесного фонда Костанайской области в периоды высокой пожарной опасности в лесу, Жакашев, злоупотребляя своими должностными полномочиями, незаконно разрешил беспрепятственно находиться в лесу и производить лесозаготовительные работы частным бригадам. В результате 2 сентября 2022 года из-за неисправности техники произошел масштабный пожар, охвативший территорию Басаманского и Семиозерного лесных хозяйств, а также сел Аманкарагай и Озерное Аулиекольского района»,- сообщили в облсуде.

В ходе пожара было уничтожено более 39 тыс. гектар лесных и нелесных угодий на общую сумму более 18 млрд тенге. Также сгорели жилые дома, субъекты малого бизнеса, техника, имущество лесного хозяйства на общую сумму более 600 млн тенге. На возмещение указанных материальных потерь и борьбу с пожаром государством затрачено более 2,5 млрд тенге бюджетных средств.

«В судебных прениях прокурор поддержал предъявленное обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы. Подсудимый Жакашев вину и гражданские иски не признал.

Суд переквалифицировал действия Жакашева на ч.2 ст.371 УК, то есть халатность, повлекшую по неосторожности тяжкие последствия.

«С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, суд назначил Жакашеву наказание в виде 4 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на указанный срок. При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание: наличие заболеваний и наличие на иждивении малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, не установлено. Приговор не вступил в законную силу»,- дополнили в суде.

Из-под стражи осужденного освободили в зале суда.