Крупный лесной пожар в Аулиекольском районе ликвидирован

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департамент по чрезвычайным ситуацяим Костанайской области сообщает о ликвидации лесных пожаров в Аулиекольском районе, передает корреспондент МИА»Казинформ».

«10 сентября 2022 в 10:00 лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области ликвидирован. Ранее 7 сентября в 15:00 была объявлена локализация», - сообщили в ведомстве.

Загорание началось 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района.

«Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тыс. га. Огнем уничтожены и повреждены 91 жилых домов в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. В Аулиекольской районной больнице остаются 3 пострадавших», - отметили в ДЧС.

С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 38 звонков. Оказана консультативно-психологическая помощь 87 гражданам, с 45 детьми проведена групповая психологическая работа. Воздушными суднами всего произведено 327 сбросов воды на тушение.

Общая группировка сил и средств, принимавших участие в тушении пожара, составила 207 единиц техники и 1 785 человек. На месте остаются силы и средства лесхозов Басаманского и Семиозерного УЛХ в составе 73 человека и 21 единиц техники. Оперативный штаб закончил свою работу.