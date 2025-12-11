Аудиторы нашли 46 системных недостатков пенсионной системы Казахстана
Итоги государственного аудита систем пенсионного и социального обеспечения граждан подведены в Высшей аудиторской палате РК, передает агентство Kazinform.
Итоги рассмотрены на заседании в ВАП под председательством Алихана Смаилова. Как следует из них, в республике ежегодно увеличивается как количество получателей пенсий и пособий, так и суммы выплат. За последние пять лет средняя солидарная пенсия выросла на 37%, средняя базовая пенсия на 45%, средняя пенсия с Пенсионного фонда на 25%. Средний размер госпособий увеличился на 58%, а выплаты с Фонда социального страхования — более чем в 2,5 раза.
Вместе с тем, по мнению аудиторов, есть ряд направлений, требующих внимания и совершенствования.
- Требуется активизировать заключение международных соглашений по вопросам обмена информацией о получателях пенсий. Это позволит снизить риск двойных выплат — в Казахстане и по месту гражданства.
- Остается актуальным вопрос по стабильности пенсионных взносов со стороны самозанятых граждан. Это важно, так как при выходе на пенсию накоплений должно быть достаточно для получения рекомендованного уровня выплат.
- Для повышения эффективности управления активами Фонда социального страхования отдельные практики и подходы требуют пересмотра или большего контроля.
- Аудиторы также зафиксировали факты искусственного завышения уровня дохода и количества мест работы для получения повышенных выплат по беременности и родам. В отдельных случаях отчисления делались с 3 до 10 мест работы одновременно, а 169 человек числились более чем в 16 организациях. Для исключения таких фактов требуется доработка нормативной базы.
- Кроме того, зафиксированы факты избыточного изъятия активов Фонда социального страхования из доверительного управления, что привело к неэффективному использованию активов на сумму более 216 млрд тенге.
— Отсутствие нормы о предельном размере социальных выплат, а также недостаточный уровень взаимодействия с органами государственных доходов при подтверждении доходов получателей привели к потере активов Фонда социального страхования на сумму порядка 96 млрд тенге, — сообщили в ВАП. — Эффективность систем пенсионного и социального обеспечения снижает отсутствие интеграции с базами данных уполномоченных госорганов по вопросам получения сведений об умерших, получивших разрешение на выезд на ПМЖ, вставших на консульский учет и т. д. Этот вопрос требует доработки.
Также нужна согласованная методика планирования численности получателей пенсий и пособий на предстоящий плановый период, что позволит повысить качество формирования и исполнения бюджета.
По итогам аудита:
- Выявлены финансовые нарушения на 5 млн тенге, неэффективное использование средств на 216,2 млрд тенге.
- Установлено 46 системных недостатков.
- 22 материала переданы для рассмотрения административной ответственности.
- Материалы по двум фактам направлены в правоохранительные органы.
Ранее аудит ВАП выявил ряд проблем и недостатков в работе региональных социально-предпринимательских корпораций.