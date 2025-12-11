РУ
    Аудиторы нашли 46 системных недостатков пенсионной системы Казахстана

    Итоги государственного аудита систем пенсионного и социального обеспечения граждан подведены в Высшей аудиторской палате РК, передает агентство Kazinform.

    Аудиторы нашли 46 системных ошибок в пенсионной системе: что нужно изменить срочно
    Фото: ВАП РК

    Итоги рассмотрены на заседании в ВАП под председательством Алихана Смаилова. Как следует из них, в республике ежегодно увеличивается как количество получателей пенсий и пособий, так и суммы выплат. За последние пять лет средняя солидарная пенсия выросла на 37%, средняя базовая пенсия на 45%, средняя пенсия с Пенсионного фонда на 25%. Средний размер госпособий увеличился на 58%, а выплаты с Фонда социального страхования — более чем в 2,5 раза.

    Вместе с тем, по мнению аудиторов, есть ряд направлений, требующих внимания и совершенствования.

    • Требуется активизировать заключение международных соглашений по вопросам обмена информацией о получателях пенсий. Это позволит снизить риск двойных выплат — в Казахстане и по месту гражданства.
    • Остается актуальным вопрос по стабильности пенсионных взносов со стороны самозанятых граждан. Это важно, так как при выходе на пенсию накоплений должно быть достаточно для получения рекомендованного уровня выплат.
    • Для повышения эффективности управления активами Фонда социального страхования отдельные практики и подходы требуют пересмотра или большего контроля.
    • Аудиторы также зафиксировали факты искусственного завышения уровня дохода и количества мест работы для получения повышенных выплат по беременности и родам. В отдельных случаях отчисления делались с 3 до 10 мест работы одновременно, а 169 человек числились более чем в 16 организациях. Для исключения таких фактов требуется доработка нормативной базы.
    • Кроме того, зафиксированы факты избыточного изъятия активов Фонда социального страхования из доверительного управления, что привело к неэффективному использованию активов на сумму более 216 млрд тенге.

    — Отсутствие нормы о предельном размере социальных выплат, а также недостаточный уровень взаимодействия с органами государственных доходов при подтверждении доходов получателей привели к потере активов Фонда социального страхования на сумму порядка 96 млрд тенге, — сообщили в ВАП. — Эффективность систем пенсионного и социального обеспечения снижает отсутствие интеграции с базами данных уполномоченных госорганов по вопросам получения сведений об умерших, получивших разрешение на выезд на ПМЖ, вставших на консульский учет и т. д. Этот вопрос требует доработки.

    Также нужна согласованная методика планирования численности получателей пенсий и пособий на предстоящий плановый период, что позволит повысить качество формирования и исполнения бюджета.

    По итогам аудита:

    • Выявлены финансовые нарушения на 5 млн тенге, неэффективное использование средств на 216,2 млрд тенге.
    • Установлено 46 системных недостатков.
    • 22 материала переданы для рассмотрения административной ответственности.
    • Материалы по двум фактам направлены в правоохранительные органы.

    Ранее аудит ВАП выявил ряд проблем и недостатков в работе региональных социально-предпринимательских корпораций.

    Наталья Мосунова
